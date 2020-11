Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ : Θολό το τοπίο για τον νέο πλανητάρχη – Τι χρειάζονται Μπάιντεν και Τραμπ για τη νίκη

Μάχη… πολιτεία με πολιτεία δίνουν πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν καθώς όπως φαίνεται η νίκη θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 238 εκλέκτορες έναντι 213 του Τραμπ, καθώς η ιστορική του νίκη στην Αριζονα με 11 εκλέκτορες του έδωσε προς στιγμήν ένα μικρό προβάδισμα.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει πάντως μεγάλες ανατροπές, καθώς εκτός από την Αριζόνα, ο Μπάιντεν «πήρε» και την Χαβάη με 4 εκλέκτορες, ενώ οδεύει προς το Ουσκόσκιν το οποίο δίνει 10 εκλέκτορες.

Ειδικότερα ο Μπάιντεν πέρασε μπροστά στο Ουισκόσκιν με 49,3%-49% με ενσωμάτωση 89% μέχρι τις 12 ταο μεσημέρι της Τετάρτης.

Σημειώνεται πως οι δύο άνδρες δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε άλλη μία πολιτεία κλειδί, στη Βόρεια Καρολίνα.

-Ουισκόνσιν (ενσωμάτωση 89%): Προβάδισμα Μπαίντεν 7.121 ψήφων (0.2%)

– Μίσιγκαν (ενσωμάτωση 80%): Προβάδισμα Τραμπ 197.032 ψήφων (4.3%)

– Πενσιλβάνια (ενσωμάτωση 75%): Προβάδισμα Τραμπ 618.840 ψήφων (11,5%)

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα αμερικάνικα ειδησεογραφικά δίκτυα παρ΄όλο που η Τζόρτζια κι η Βόρεια Καρολίνα θα έδιναν μεγάλη ανακούφιση στον Μπάιντεν, ο Τραμπ φαίνεται να προηγείται εκεί.

Αν νικητής είναι ο Τραμπ -αλλά χάσει το Ουισκόνσιν και τη Βόρεια Καρολίνα – τότε θα ισοψηφήσει με τον Μπάιντεν στους 269 εκλέκτορες και σε μια τέτοια περίπτωση ο νυν πρόεδρος θα κερδίσει με την ψήφο της Βουλής.

Ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι, πολύ μεγάλο ποσοστό των ψήφων, που δεν έχουν καταμετρηθεί ως τώρα, προέρχονται από κομητείες που ακόμη και το 2016 είχαν στηρίξει τη Χίλαρι Κλίντον με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό.

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης των ψηφοφόρων στις φετινές προεδρικές εκλογές, στις οποίες περισσότερα από 100 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν εκ των προτέρων, λίγο περισσότερες από μια χούφτα πολιτείες δεν είχαν ακόμη καταμετρήσει όλα τα ψηφοδέλτια.

Με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών να μην έχει ακόμη κριθεί και τον Τραμπ από την μια πλευρά να ανακηρύσσει τη νίκη του και να δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενος χωρίς να παραθέτει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο «νοθεία», και τον Μπάιντεν από την άλλη να δηλώνει ότι βρίσκεται «σε καλό δρόμο» και να συνιστά «υπομονή» ωσότου καταμετρηθούν «όλες οι ψήφοι», τα αποτελέσματα αυτών των πολιτειών αναμένονται με μεγάλη αγωνία.

Πενσιλβάνια (20)

Μίσιγκαν (16)

Τζόρτζια (16)

Βόρεια Καρολίνα (15)

Ουισκόνσιν (10)

Νεβάδα (6)

Μέιν (1)

Οι πέντε πρώτες ανήκουν στην κατηγορία των πολιτειών που θεωρούνται σημαντικές για το αποτέλεσμα των εκλογών, με το Ουισκόνσιν να αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία καθώς οι δύο υποψήφιοι ερχόντουσαν στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις στην πολιτεία αυτή πριν από τις εκλογές.

Την ίδια ώρα η Νεβάδα μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ανακηρύξει νικητή, ενώ στο Μέιν δεν έχει κριθεί ακόμη ένας μεγάλος εκλέκτορας.

Το σασπένς γύρω από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ καλά κρατεί, την ώρα που εξακολουθούν να αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα από κάποιες πολιτείες, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να κλίνουν προς τη μία ή την άλλη πλευρά.

