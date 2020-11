Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: «Πήρε» τη Χαβάη και βάζει πλώρη για Ουισκόσκιν ο Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνεχίζει μέχρι στιγμής να προηγείται στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ειδησεογραφικά δίκτυα, φαίνεται πως η Χαβάη στηρίζει Μπάιντεν, η οποία και βγάζει 4 εκλέκτορες.

Μικρό προβάδισμα έχει ο Μπάιντεν και στο Ουισκόνσιν, το οποίο έχει 10 εκλέκτορες.

Ειδικότερα ο Μπάιντεν πέρασε μπροστά στο Ουισκόσκιν με 49,3%-49% με ενσωμάτωση 89% μέχρι τις 12 ταο μεσημέρι της Τετάρτης.

Joe Biden now has a narrow lead in Wisconsin after City of Milwaukee absentees come in. Still 32,000 absentees left to come in from Green Bay, a Democratic city. pic.twitter.com/BRaMofcZpn

— Reid J. Epstein (@reidepstein) November 4, 2020