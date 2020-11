Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη : Μέρος ευρύτερου δικτύου ο νεαρός Ισλαμιστής;

Η αυστριακή αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο ο Ισλαμιστής τρομοκράτης που σκότωσε τέσσερα άτομα στη Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας, ανήκε σε ευρύτερο δίκτυο, αλλά και το αν η επίθεση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Ο Κουιτίμ Φεζουλάι, γνωστός στις αρχές ως συμπαθών του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για τις δολοφονίες, πιστεύεται ότι έδρασε μόνος παρά τις ώρες αβεβαιότητας για το ενδεχόμενο να κυκλοφορούν ακόμη ασύλληπτοι οι δυνητικοί συνεργοί του.

Ο 20χρονος με τη διπλή υπηκοότητα από Αυστρία και Βόρεια Μακεδονία έπεσε νεκρός από σφαίρες εννιά λεπτά αφού εξαπέλυσε επίθεση στο κέντρο της Βιέννης.

#Breaking #Amaq: #ISIS #ISIL #Daesh claims terrorist Abu Dujana al-Bani (i.e. from #Albania) carried out the #Vienna #Austria #TerroristAttacks #عاجل تنظيم الدولة #داعش من خلال #أعماق يتبنى العمليات الإرهابية في #فيينا #النمسا عبر الإرهابي أبو دجانة الألباني #الإرهاب pic.twitter.com/A7b3mvJFCm

— Basha باشا (@BashaReport) November 3, 2020