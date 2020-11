Εκλογές ΗΠΑ : Αντιδράσεις οπλισμένων(;) οπαδών του Τραμπ στην Αριζόνα – Ζητούν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων

Η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος απο τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολιτείες που είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να βγαίνει νικητής ο Τζο Μπαιντεν έχει προκαλέσει διχασμό για ακόμα μια φορά στις ΗΠΑ.

Την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται στην κεντρική συνοικία, Maricopa της Αριζόνα -όπου ο Μπάιντεν διατηρεί το προβάδισμα – πολλοί οπαδοί του Τραμπ που φορούσαν καπέλα «Make America Great Again» συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό τμήμα, κρατώντας πινακίδες που αναπαρήγαγαν τις αβάσιμες κατηγορίες περί απάτης.

Κάποιοι ήταν οπλισμένοι, ανά τοπικούς δημοσιογράφους.

Αστυνομικοί της κομητείας έχουν εισέλθει στο εκλογικό τμήμα καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος συνεχίζει να αυξάνεται.

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020