Εκλογές ΗΠΑ : Διχασμένη η χώρα – Συλλήψεις σε Πόρτλαντ και Νέα Υόρκη μετά από διαδηλώσεις

Διχάζονται ξανά οι ΗΠΑ μετά την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αρκετές περιοχές πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις οπαδών του Τραμπ, που ενστερνίστηκαν την θέση του να σταματήσει η καταμέτρηση και την αβάσιμη κατηγορία, περί απάτης. Την ίδια ώρα σε άλλες πόλεις όπως αυτή της Νέας Υόρκης συγκεντρωμένο πλήθος απαιτεί να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι, καθώς ο κόσμος περιμένει τα τελικά αποτέλεσματα των εκλογών.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ προέβη σε συλλήψεις και κατέσχεσε πυροτεχνήματα, σφυριά και ένα τουφέκι έπειτα από διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες, Τετάρτη, τη νύχτα στο κέντρο της πόλης, ενώ η κυβερνήτης του Όρεγκον Κέιτ Μπράουν κινητοποίησε την Εθνοφρουρά της πολιτείας αυτής για να αντιμετωπίσει «εκτεταμμένα επεισόδια βίας» κατά τη δεύτερη νύχτα μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 10 ανθρώπους στις διαδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης, αφού προέβη στον χαρακτηρισμό τους ως ταραχών.

«Όλες οι συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν ταραχές εντοπίζονταν στο κέντρο της πόλης. Προχωρήσαμε σε 10 συλλήψεις», δηλώνει εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έστειλε στο -.

H κυβερνήτης, Μπράουν στο μεταξύ σε νεότερη ανάρτησή της στο twitter, ζήτησε εκ νέου από το πλήθος να διαλυθεί, ώστε να μπορέσει ασθενοφόρο να ανταποκριθεί σε επείγουσα κλήση, απειλώντας με συλλήψεις και χρήση βίας.

Unified Command: “There is a medical call in the building on this block that we need to get to – we need the crowd disperse to the west. If you do not disperse- you could be subject to arrest or citation or the use of force”. #koin6news #pdx #protest #Portland #Oregon #pnw pic.twitter.com/nTsJXNq8vH

— Jennifer Dowling (@JenDowlingKoin6) November 5, 2020