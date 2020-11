Εκλογές ΗΠΑ : «Σταματήστε την καταμέτρηση» λέει ο Τραμπ – «Κάθε ψήφος πρέπει να μετρήσει» απαντά ο Μπάιντεν

Τη δική τους μάχη συνεχίζουν να δίνουν Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, ενώ το θρίλερ για το νικητή των εκλογών παραμένει σε εξέλιξη.

Πιστός στη «γραμμή» αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων που τήρησε από την πρώτη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου να σταματήσει η καταμέτρηση σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «κάθε ψήφος που έφτασε μετά την ημέρα των εκλογών, δεν θα καταμετρηθεί».

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020