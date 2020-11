Εκλογές στις ΗΠΑ: Το FBI καλεί τους ψηφοφόρους σε εγρήγορση

Συναγερμός έχει σημάνει στο FBI μετά από καταγγελίες για προσπάθειες επηρεασμού των ψηφοφόρων λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών με ανάρτηση του στο Twitter «καλεί κάθε πολίτη να παραμείνει σε εγρήγορση και να αναφέρει αμέσως ποινικά σχέδια που στοχεύουν ψηφοφόρους. Υπερασπιστείτε το δικαίωμα ψήφου. Εάν υποψιάζεστε καταστολή ψηφοφόρων, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο σας στο FBI», αναφέρει.

On #ElectionDay, the #FBI asks each citizen to remain vigilant and to immediately report criminal schemes targeting voters to the FBI. Defend the right to vote. If you suspect voter suppression, contact your local FBI office. https://t.co/U0KlRQ3ivP pic.twitter.com/xCkEkNanMF

