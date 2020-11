Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ : Στο «κατώφλι» του Λευκού Οίκου ο Μπάιντεν – Έτοιμος να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα ο Τραμπ

Μια ανάσα πριν την είσοδο στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν. Πετυχαίνοντας δύο νίκες με ανατροπή του αποτελέσματος του 2016, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έβαψε με χρώμα «μπλε» τις πολιτείες του Ουισκόνσιν και του Μίσιγκαν, εξασφαλίζοντας έτσι 253 από τους συνολικά 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να κερδίσει το προεδρικό χρίσμα των ΗΠΑ.

Mάλιστα, σύμφωνα με τη πρόβλεψη του Fox News, όπου συμπεριλαμβάνονται κάποιες πολιτείες όπου ακόμα δεν έχει βγει οριστικό αποτέλεσμα, ο Μπάιντεν έχει 264 εκλέκτορες.

Έτσι, ο Μπάιντεν χρειάζεται να κερδίσει σε Αριζόνα και Νεβάδα, τις δύο πολιτείες όπου διατηρεί προς το παρόν προβάδισμα, για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ενωτικός σε ομιλία του αργά το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), χωρίς να ανακηρύξει ακόμα τη νίκη του. «Δεν είμαι εδώ για να δηλώσω ότι έχουμε κερδίσει, αλλά είμαι εδώ για να αναφέρω ότι όταν τελειώσει η μέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020