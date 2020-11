Εκλογές ΗΠΑ : Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την οικία του Μπάιντεν

Με τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται μια ανάσα από τον Λευκό Οίκο, καθώς προηγείται σε Τζόρτζια και Πενσυλβάνια έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ έχει θέσει την κατοικία του δημοκρατικού υποψηφίου σε καθεστώς «προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων».

Η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» -η οποία έχει ακτίνα ένα ναυτικό μίλι- καλύπτει τον εναέριο χώρο πάνω από την οικία του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ και θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση ανακοινώθηκε μέσω ειδοποίησης προς τους αεροπόρους για «ειδικούς λόγους ασφαλείας».

The FAA just posted a pair of new Temporary Flight Restrictions over Wilmington, Delaware— the smaller of the two through Friday. https://t.co/3U8L06dq13 pic.twitter.com/hK29edaTf4

— Pete Muntean (@petemuntean) November 4, 2020