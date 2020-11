Lockdown : Τι θα μείνει ανοιχτό από το Σάββατο

Η επιβολή γενικού lockdown κλείνει και την αγορά, με αρκετές οικονομικές δραστηριότητες να κατεβάζουν ρολά από το πρωί του Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε, από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε όλη την επικράτεια θα επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, ενώ για τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα θα υπάρχουν περιορισμοί.

Θα επιτρέπεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:

√ Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

√ Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

√ Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

√ Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

√ Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

√ Καθαριστήρια

√ Περίπτερα και ψιλικά (24ώρο)

√ Φαρμακεία

√ Δομές υγείας

√ Πρατήρια καυσίμων

√ Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

√ Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

√ Pet shops

√ Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και κούριερ

Ανοιχτά τα κομμωτήρια αυτό το Σαββατοκύριακο

Τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τους ιδιοκτήτες τους να κατεβάζουν ρολά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Αν θέλετε να πάτε στο κομμωτήριο αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να στείλετε SMS στο 13033 με τον αριθμό 2.

Θα πρέπει βέβαια να τηρήσουν τα παρακάτω μέτρα:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας.

Εξυπηρέτηση πελατών μόνο με ραντεβού.

Ανοιχτά τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τέλος, κατά τη διάρκεια του lockdown ανοιχτά θα παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία, οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα σχολεία Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων.