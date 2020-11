MLS: Αποχωρεί από CEO έπειτα από μόλις 5 μήνες ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

Μόλις 5 μήνες παρέμεινε ο Νάρκισσος Γεωργιάδης στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην MLS. Η εισηγμένη ανακοίνωσε τη συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος είχε αναλάβει, καθήκοντα τον περασμένο Ιούνιο.

Η εταιρεία αποδίδει τον τερματισμό της συνεργασίας σε προηγούμενη σημαντική ανειλημμένη επαγγελματική υποχρέωση του κ. Γεωργιάδη, ώστοσο δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως το διαζύγιο έχει βαθύτερες αιτίες που σχετίζονται με τα ανοιχτά και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες.

Αναλυτικότερα στην ανακοινωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει τη συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, λόγω προηγούμενης σημαντικής ανειλημμένης επαγγελματικής υποχρέωσής του, η οποία ήταν εις γνώσιν της εταιρείας. Η MLS ευχαριστεί τον κ. Γεωργιάδη για την προσφορά του και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην MLS Innovation αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Βακάρος. O κ. Βακάρος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (Πληροφορική), Έρευνα & Καινοτομία όπως επίσης και σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (ICT R&D). Κατά τη διαμονή του στις ΗΠΑ έχει διατελέσει Επιστήμονας πληροφορικής και Ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε πολύ γνωστές εταιρείες του χώρου όπως: Kodak, Logicon. (Northrop Grumman), Calspan. και στο Institute for Defense Analyses. Στην Ελλάδα έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ARROW Technologies S.A., Επικεφαλής του τμήματος Πληροφορικής του City College και Γενικός Διευθυντής της αμερικανικής Workloud. Κατέχει πτυχίο M.B.A. του University of La Verne (CA), M.Sc. in Computer Science του University of Buffalo (N.Y.) και B.S. in Mathematics/Information Systems του Stockton University (N.J.).

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜLS Innovation Inc παραμένει ο ιδρυτής της, Ιωάννης Καματάκης, ο οποίος θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο».