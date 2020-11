Εκλογές ΗΠΑ : Ενωτικός ο Μπάιντεν που βρίσκεται μια ανάσα από το Λευκό Οίκο – Επιμένει διχαστικά ο Τραμπ

Τέσσερις μέρες μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές – με το ιστορικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής, οι Αμερικανοί και ο υπόλοιπος πλανήτης, δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και με βάση τα τελευταία δεδομένα ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται, να βρίσκεται πολύ κοντά στην επικράτησή του έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυξήθηκε τοπροβάδισμά του στην Πενσυλβανία και τη Τζόρτζια, ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν να συγκεντρώσουν 60 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν αγωγές που αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα, όπως αναφέρει το -.

Ο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ότι θα κερδίσει την κούρσα έναντι του αντιπάλου του, «με ξεκάθαρη πλειοψηφία», εκτιμώντας ότι θα συγκεντρώσει 300 εκλέκτορες, όταν για να εκλεγεί πρόεδρος χρειάζονται 270. Απέφυγε ωστόσο να ανακηρύξει επισήμως την νίκη του, ενώ εμφανίστηκε ενωτικός στην ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όλοι μας είμαστε Αμερικανοί, όχι εχθροί. Ας αφήσουμε στην άκρη την διχόνοια και τον θυμό. Θα δουλέψω το ίδιο σκληρά γι’ αυτούς που δεν με ψήφισαν, όσο με αυτούς που με ψήφισαν».

Από την άλλη πλευρά ο Τραμπ, παρέμεινε βαθιά διχαστικός, επαναλαμβάνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί απάτης, την ώρα που ένα κουρασμένο, ανήσυχο έθνος περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ταυτόχρονα το επιτελείο του έχει εξαπολύσει πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-κλειδιά.

«Είμαστε σε τροχιά νίκης – Όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν»

Με μια ενωτική ομιλία από το κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας στο Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν σημείωσε ότι: «Δεν έχουμε δήλωση νίκης, αλλά τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα το ότι θα είμαστε νικητές στο τέλος. Τα τελευταία 24ωρα γυρίσαμε το αποτέλεσμα στην Πενσυλβανία και την Τζόρτζια, ενώ κρατάμε το προβάδισμα στην Νεβάδα. Εχουμε 74 εκατομμύρια ψήφους. Κανείς δεν έχει πάρει τόσες ψήφους στην ιστορία της χώρας. Και η διαφορά αυξάνεται συνεχώς».

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

«Θα γίνω ο πρώτος δημοκράτης που θα κερδίσει την Αριζόνα και την Τζόρτζια μετά από 20 και πλέον χρόνια. Τα νούμερα εκπροσωπούν ψήφους ανθρώπων από όλες τις θρησκείες και διαφορετικές καταγωγές. Να είμαστε ήρεμοι και υπομονετικοί όσο μετρούν ΟΛΕΣ οι ψήφοι. Η Δημοκρατία λειτουργεί και όλες οι ψήφοι θα μετρηθούν. Δεν θα επιτρέψω το αντίθετο. Οι πολίτες θα ακουστούν» , συμπλήρωσε ο Μπάιντεν, καλώντας να σταματήσει η διχόνοια:

«Όλοι μας είμαστε Αμερικανοί, όχι εχθροί. Ας αφήσουμε στην άκρη την διχόνοια και τον θυμό. Θα δουλέψω το ίδιο σκληρά γι’ αυτούς που δεν με ψήφισαν, όσο με αυτούς που με ψήφισαν. Αυτή είναι η δουλειά του Αμερικανού προέδρου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο αισιόδοξος για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι έχουμε πετύχει όλοι μαζί», κατέληξε.

We may be opponents — but we are not enemies. We are Americans. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Επιμένει διχαστικά ο Τραμπ

Από την άλλη πλευρά ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένει να λειτουργεί διχαστικά, εξακολουθώντας να αμφισβητώντας τα αποτελέσματα και προχωρώντας σε νομικές ενέργειες για να μπλοκάρει την διαδικασία καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων ή ακόμα και να υποχρεώσει σε νέα καταμέτρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως «οι νομικές διαδικασίες μόλις τώρα ξεκινούν», αφού πρώτα προειδοποίησε τον Μπάιντεν να αποφύγει το «λάθος» να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές εκλογές.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Λίγο αργότερα ο Τραμπ προχώρησε σε ακόμα ένα tweet στο οποίο ανέφερε: « Είχα τόσο μεγάλο προβάδισμα σε όλες αυτές τις πολιτείες μέχρι αργά το βράδυ των εκλογών, μόνο για να δω το προβάδισμα να εξαφανίζεται ως εκ θαύματος, καθώς περνούσαν οι μέρες. Ίσως αυτή η πρωτοπορία μας να επιστρέψει καθώς οι νομικές μας διαδικασίες προχωρούν!»

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Γιατί καθυστερεί το αποτέλεσμα

Αιτία της καθυστέρησης ανάδειξης νέου προέδρου των ΗΠΑ είναι οι επιστολικές ψήφοι.

Λόγω του κοροναϊού, οι επιστολικές ψήφοι αν και προσωρινές ήταν 62.000.000. Εστάλησαν μέσω ταχυδρομείου, τα οποία δε φημίζονται για την ταχύτητά τους.

Οι λεγόμενες προσωρινές ψήφοι έφτασαν σε κάθε πολιτεία από το ταχυδρομείο αφού παρήλθαν οι εκλογές. Από αυτές, όσες έφθασαν πριν από τις 3 Νοεμβρίου γίνονται δεκτές. Για τις υπόλοιπες όμως, κάποια δικαστήρια επικαλούνται δικαστικές αποφάσεις για να τις ακυρώσουν.

Δικαστική διαμάχη

Δικαστική διαμάχη σε 4 πολιτείες, προανήγγειλε η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών. «Ο αμερικανικός λαός δικαιούται να μάθει αν αυτές οι παρατυπίες στοιχειοθετούν απάτη ή όχι» σημείωσε η εκπρόσωπος της επιτροπής, Ρόνα ΜακΝτάνιελ.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την Πενσυλβανία, προκειμένου να διαχωριστούν οι ψήφοι που ελήφθησαν μετά την ημέρα των εκλογών στις 3 Νοεμβρίου και να κρατηθούν σε σφραγισμένο κιβώτιο.

Το διάταγμα υπέγραψε ο αναπληρωτής δικαστής Σάμουελ Αλίτο, ο οποίος αναφέρει πως «όλα τα εκλογικά συμβούλια της κομητείας διατάσσονται, εν αναμονή περαιτέρω διαταγής του Δικαστηρίου, να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες οδηγίες που παρέσχε ο Γραμματέας της Κοινοπολιτείας στις 28 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή, ότι όλα τα ψηφοδέλτια που ελήφθησαν ταχυδρομικά μετά τις 8 μ.μ. της 3 Νοεμβρίου, να διαχωριστούν και διατηρηθούν σε ασφαλές και σφραγισμένο κιβώτιο χωριστά από τα άλλα ψηφοδέλτια».

BREAKING: Alito temporarily orders Pennsylvania counties to segregate late-arriving mail ballots (something most or all are already doing). Refers matter to full Supreme Court for next step. pic.twitter.com/0fB2681vqG — Greg Stohr (@GregStohr) November 7, 2020

Τα τελευταία δεδομένα

Σύμφωνα με την Edison Research και τα αμερικανικά δίκτυα ABC,CBS,NBC,FOX,CNN, ο Μπάιντεν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, συγκέντρωνε 253 εκλέκτορες και ο Τραμπ 214.

Το Associated Press δίνει στον Μπάιντεν 264 εκλέκτορες, εκτιμώντας ότι ο δημοκρατικός υποψήφιος έχει εξασφαλίσει τη νίκη του στην Αριζόνα. Για την ανάδειξη προέδρου απαιτούνται 270 εκλέκτορες.

Κατά την Edison Research, στη λαϊκή ψήφο, ο Μπάιντεν προηγείται του Τραμπ κατά 4,1 εκατομμύρια ψήφους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αριζόνα (11 εκλέκτορες) – Καταμετρημένοι ψήφοι: 94% – Μπάιντεν 49,9% – Τραμπ 48,6% – Διαφορά ψήφων: 38.455

Τζόρτζια (16 εκλέκτορες) – Καταμετρημένοι ψήφοι: 99% – Μπάιντεν 49,4% – Τραμπ 49,3% – Διαφορά ψήφων: 4.275

Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες) – Καταμετρημένοι ψήφοι: 96% – Μπάιντεν 49,5% – Τραμπ 49,2% – Διαφορά ψήφων: 17.012

Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες) – Καταμετρημένοι ψήφοι: 98% – Τραμπ 50% – Μπάιντεν 48,6% – Διαφορά ψήφων: 76.623

Νεβάδα (6 εκλέκτορες) – Καταμετρημένοι ψήφοι: 93% Μπάιντεν 49,8% – Τραμπ 48% – Διαφορά ψήφων: 22.657