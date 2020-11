Εκλογές ΗΠΑ : Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Τζο Μπάιντεν

Μια φωτογραφία, στην οποία ο Τζο Μπάιντεν φοράει καπέλο με το νούμερο «46», μιας και αποτελεί τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ανήρτησε λίγη ώρα μετά την εκλογή του συζύγου της στην προεδρία των ΗΠΑ, η Τζιλ Μπάιντεν.

Στην εικόνα φαίνεται ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαίντεν, να φοράει ένα μαύρο καπέλο με το μήνυμα «τα καταφέραμε» και από κάτω το «46».

«Θα αποτελέσει τον Πρόεδρο για όλες τις οικογένειές μας» έγραψε.

Ακόμα, στη φωτογραφία κρατάει είναι μια ταμπέλα που είχε στο σπίτι του, όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, όμως η Τζιλ Μπάιντεν έχει καλύψει τη λέξη «αντί» και φαίνεται μόνο η λέξη «πρόεδρος».

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020