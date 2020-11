Εκλογές ΗΠΑ : Ο Μπάιντεν «εκθρόνισε» τον Τραμπ, που δείχνει ότι δεν ξέρει να χάνει

Κάτοικος του Λευκού Οίκου θα είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μετά από ένα θρίλερ δίχως προηγούμενο «εκθρόνισε» τον Ντόναλντ Τραμπ και είναι ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για την Αμερική και όλο τον κόσμο, έπειτα από τέσσερα χρόνια ρήξεων υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής με τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία – κλειδί της Πενσυλβάνια, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και οι New York Times. Θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ενδεικτικό είναι ότι τις πρώτες στιγμές μετά το κλείσιμο της κάλπης, ο Τραμπ είχε αποκτήσει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, το επιτελείο του Μπάιντεν δήλωνε πως το αποτέλεσμα μπορεί να ανατραπεί, μιας και οι επιστολικές ψήφοι έρχονταν οι περισσότερες από προπύργια των Δημοκρατικών.

Μέχρι τις 20:00 ώρα Ελλάδας, με το 98% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπάιντεν είχε το 49,6%, ενώ ο Τραμπ το 49,1%. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, θεωρείται αδύνατο να αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα.

Στη Νεβάδα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 49,8%, έναντι του 48.8% που έχει ο Τραμπ, με την καταμέτρηση να βρίσκεται στο 93%.

Από την άλλη πλευρά, στην Αριζόνα με την ενσωμάτωση στο 97%, το Μπάιντεν προηγείται με 49.5, έναντι του 48,9 του Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ προηγείται και στην Τζόρτζια, αφού με το 99% της ενσωμάτωσης έχει το 49,4%, ενώ ο απερχόμενος -πλέον- πρόεδρος έχει το 49,3%.

Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα θα έχει γυναίκα αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, 56 ετών, που θα είναι επίσης η πρώτη μαύρη που καταλαμβάνει τον θώκο.

Φυσικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει την ήττα του και είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, κάνοντας λόγο για νοθεία, που δεν έχει επαληθευθεί μέχρι τώρα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας πως «οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».

«Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να προσποιηθεί ανυπόστατα ότι είναι ο νικητής, και γιατί οι σύμμαχοί του στα ΜΜΕ προσπαθούν τόσο πολύ τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να γίνει γνωστή η αλήθεια», ανέφερε σε μια δήλωση.

«Το απλό γεγονός είναι πως αυτές οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει» είπε, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι δεν ξέρει να χάνει.

Πρόκειται, δε, για τον πρώτο αμερικανό πρόεδρο που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία, μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Ό,τι κι αν πει ο Ντόναλντ Τραμπ, η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως αισθάνεται τιμή που οι Αμερικανοί τον επέλεξαν ως πρόεδρό τους και είπε πως τώρα είναι καιρός να επουλωθεί ο διχασμός που άφησε η προεκλογική εκστρατεία και η χώρα να ενωθεί.

«Αισθάνομαι τιμή και ταπεινότητα για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν» έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

«Τώρα που η εκστρατεία έχει τελειώσει, είναι ο καιρός να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος. Είναι ο καιρός να ενωθεί η Αμερική».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020