Εκλογές ΗΠΑ : Τρεις πρώην πρόεδροι συγχαίρουν τον Μπάιντεν

Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, έστειλαν τρεις πρώην πρόεδροι. Πρόκειται για τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Τζίμι Κάρτερ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος από το να συγχαρώ τον επόμενο μας πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, και την επόμενη Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Είμαστε τυχεροί που ο Τζο έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει Πρόεδρος», συνέχισε ο Ομπάμα και εξήγησε: «Διότι όταν θα μπει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, θα αντιμετωπίσει μια σειρά από ασυνήθιστες προκλήσεις που δεν έχει ποτέ ένας νέος Πρόεδρος – μια πανδημία που μαίνεται, ένα άνισο σύστημα οικονομίας και δικαιοσύνης, μια δημοκρατία σε κίνδυνο και ένα κλίμα σε κίνδυνο».

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

«Οι ΗΠΑ μίλησαν και η δημοκρατία κέρδισε» είπα από την πλευρά του ο Μπίλ Κλίντον.

«Τώρα έχουμε έναν εκλεγμένο πρόεδρο και έναν εκλεγμένο αντιπρόεδρο που θα μας υπηρετήσει όλους και θα μας ενώσει. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις για τη σημαντική νίκη σας!» συμπλήρωσε.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory!

— Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020