Μια κρίση χρέους μπορεί να μην είναι τόσο πιθανή όσο πολλοί φοβούνται…

Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν ανησυχητικές παγκοσμίως, ιδίως για τους δανειολήπτες στο χαμηλότερο επίπεδο της πιστωτικής κλίμακας ή στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από τους περιορισμούς COVID-19. Αλλά μια κρίση χρέους μεγάλης κλίμακας μπορεί να μην είναι τόσο πιθανή όσο πολλοί φοβούνται.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Καθώς οι χώρες, οι εταιρείες και τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν την οικονομική πτώση της πανδημίας COVID-19, πολλοί παρατηρητές της αγοράς δημιουργούν ανησυχία για την ταχέως αυξανόμενη μόχλευση παγκοσμίως. Και για ένα καλό λόγο: σε μια επιτάχυνση μιας μακροχρόνιας τάσης, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να φουσκώσει κατά 14% φέτος, σε ρεκόρ 265%. Όμως, ενώ αυτό έχει αυξήσει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας και αθέτησης υποχρεώσεων, ιδίως μεταξύ των εταιρειών, η S&P Global Ratings πιστεύει ότι μια βραχυπρόθεσμη κρίση χρέους είναι απίθανη.

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη μόχλευση και ένα δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον, η S&P υποβάθμισε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις περίπου το ένα πέμπτο των εκδοτών εταιρικού και κρατικού χρέους παγκοσμίως, ειδικά δανειοληπτών βαθμού κερδοσκοπίας και εκείνων που υποφέρουν περισσότερο από τα οικονομικά αποτελέσματα της COVID-19. Για τους εταιρικούς δανειολήπτες, οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας είναι πιθανό να αυξηθούν εάν οι ταμειακές ροές και τα κέρδη δεν επιστρέψουν στα επίπεδα προ-πανδημικής τάσης προτού αποσυρθεί το έκτακτο δημοσιονομικό κίνητρο.

Κατά την άποψή μας, ο κόσμος είναι πιθανό να βιώσει μια σταδιακή, αν και ασταθή, οικονομική ανάκαμψη, υποθέτοντας ότι διατηρούνται προσαρμοστικές συνθήκες χρηματοδότησης, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και γίνονται προσαρμογές στη συμπεριφορά δαπανών και δανεισμού. Προσθέστε σε αυτό ένα ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο COVID-19 έως τα μέσα του 2021, και η παγκόσμια μόχλευση θα ισορροπήσει περίπου το 2023, με τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα ερεθίσματα, τις εταιρείες να επισκευάζουν αργά τους ισολογισμούς τους και τα νοικοκυριά να ξοδεύουν πιο συντηρητικά.

Αλλά τα απόλυτα επίπεδα χρέους είναι μόνο μέρος της ιστορίας. Πρέπει επίσης – και το πιο σημαντικό – να εξετάσουμε την ικανότητα αποπληρωμής των δανειστών. Σήμερα, το άνευ προηγουμένου δημοσιονομικό και νομισματικό κίνητρο διατηρεί τη ρευστότητα ανοιχτή για τις επιχειρήσεις μέσω των ομολόγων και των τραπεζικών δανείων. Το κόστος δανεισμού είναι πολύ ευνοϊκό και φαίνεται πιθανό να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα: αναμένουμε ότι τα επιτόκια αναφοράς θα παραμείνουν ιστορικά χαμηλά έως το 2023. Εν τω μεταξύ, τα πιστωτικά περιθώρια έχουν μειωθεί από την κορυφή του Μαρτίου. Ως έχουν, είναι πιο ευαίσθητοι σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κινδύνους από τους κινδύνους της αγοράς, ιδίως για τους χαμηλότερης ποιότητας δανειολήπτες.

Ως επί το πλείστον, το αυξημένο χρέος αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών για οικονομική ανάκαμψη που βελτιώνει τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των δανειστών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ηγεμόνες, των οποίων τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης στοχεύουν στη μείωση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.

Όλοι οι κυρίαρχοι θα βγουν από την πανδημία με μεγαλύτερο χρέος. Οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες είναι πιθανό να φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο των αυξήσεων. Ωστόσο, είναι σε μεγάλο βαθμό πλούσιοι, με ισχυρές χρηματοπιστωτικές αγορές και ουσιαστική νομισματική ευελιξία, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τη συνολική τους πιστοληπτική ικανότητα μέχρι στιγμής.

Υποθέτουμε ότι οι κυβερνήσεις θα αντιστρέψουν την πορεία των δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν, σταθεροποιώντας τη δυναμική του χρέους. Μέχρι στιγμής, η S&P δεν έχει μειώσει τις βαθμολογίες οποιασδήποτε χώρας του G7. Οι κυβερνητικοί κερδοσκοπικοί βαθμοί είναι πιο ευάλωτοι στις υποβαθμίσεις, δεδομένου ότι τα εγγενώς ασθενέστερα οικονομικά τους και η μεγαλύτερη ευαισθησία τους σε σοκ. Οι περισσότερες από τις αρνητικές ενέργειες αξιολόγησης κυριαρχίας τους τελευταίους μήνες ήταν σε αυτήν την κατηγορία.

Για όλους τους κυρίαρχους, πολλά θα εξαρτηθούν τον επόμενο χρόνο από τον τρόπο χρήσης του νέου χρέους. Εάν χρηματοδοτεί παραγωγική δραστηριότητα, αυξάνει το εθνικό εισόδημα και αυξάνει τα κρατικά έσοδα, θα υποστηρίζει τελικά τη βιωσιμότητα του χρέους και τα τρέχοντα επίπεδα αξιολόγησης. Αλλά εάν η οικονομική ανάκαμψη συνεχίσει για περισσότερο από το αναμενόμενο, ή εάν οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να ενοποιήσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα προς τα προ-πανδημικά επίπεδα, η αρνητική πίεση στις αξιολογήσεις θα αυξηθεί.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής τα έσοδα από το νεοαποκτηθέν χρέος τους για να προσθέσουν μετρητά στους ισολογισμούς τους ως προληπτικά αποθεματικά ή για να αναχρηματοδοτήσουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους. Συνολικά, εκτιμούμε ότι οι αμερικανικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες σε επίπεδο επενδύσεων έχουν κρατήσει περίπου τα τρία τέταρτα των χρημάτων που δανείστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 στους ισολογισμούς τους. Στην Ευρώπη, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%.

Αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις στο χαμηλότερο σημείο της κλίμακας βαθμολογίας ή για τις μικρές και μεσαίες εταιρείες, ειδικά στις βιομηχανίες που έχουν επηρεαστεί άμεσα από τους κανόνες κοινωνικής απόστασης και την ύφεση που προκαλείται από την πανδημία. Παλεύοντας για να επιβιώσουν, δανείζονται για να καλύψουν τις ελλείψεις εισοδήματος και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Για τα νοικοκυριά, η αύξηση του δείκτη χρέους οφείλεται εν μέρει στη μείωση του ΑΕΠ. Τα νοικοκυριά συχνά αναλαμβάνουν περισσότερο χρέος αμέσως μετά την αντιμετώπιση απώλειας εισοδήματος. Όμως, στο παρελθόν ύφεση, τα νοικοκυριά σύντομα προσαρμόστηκαν σε πιο συντηρητικά πρότυπα δαπανών, επιβραδύνοντας την αύξηση του χρέους. Με βάση αυτές τις εμπειρίες, προβλέπουμε ότι, μετά από ορισμένες βελτιώσεις του επόμενου έτους, ο παγκόσμιος δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ των νοικοκυριών θα σταθεροποιηθεί περίπου στο 66% στα τέλη του 2023.

Φυσικά, το σχήμα της μετα-πανδημικής ανάκαμψης θα επηρεάσει πόσο και πόσο γρήγορα αυτές οι τρεις ομάδες δανειστών μπορούν να μειώσουν το χρέος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δείκτες χρέους θα μειωθούν μόνο ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης του ΑΕΠ, παρά της μείωσης του χρέους. Και διάφοροι παράγοντες – όπως πρόσθετα κύματα COVID-19, ένα καθυστερημένο εμβόλιο, αυξημένα επιτόκια, συνεχής δραματική διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων, συνεχής αύξηση του χρέους ή απογοητευτική ανάκαμψη της ζήτησης – θα μπορούσαν να μετατρέψουν την ύφεση σε σχήμα W.

Ακόμα κι αν η ανάκαμψη ξεδιπλώνεται όπως αναμενόταν, δεν θα υπάρξει έλλειψη οικονομικού πόνου. Ορισμένοι τομείς λειτουργούν πολύ κάτω από την ικανότητα, πιέζοντας τις προοπτικές επιβίωσης των εταιρειών και, κατ ‘επέκταση, την απασχόληση και τα πιστωτικά αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ανησυχητικές, ιδίως για τους δανειολήπτες στο χαμηλότερο επίπεδο της πιστωτικής κλίμακας ή σε ευάλωτες βιομηχανίες. Ωστόσο,από την ανάλυση διαφαίνεται ότι μια κρίση χρέους μεγάλης κλίμακας μπορεί να μην είναι τόσο πιθανή όσο πολλοί φοβούνται.

Terry Chan is Senior Research Fellow of Credit Research for the Asia-Pacific at S&P Global Ratings.

Alexandra Dimitrijevic is Global Head of Research at S&P Global Ratings.

Copyright: Project Syndicate, 2020.

www.project-syndicate.org