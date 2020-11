Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ : Πανηγυρίζουν Χάρις και Μπάιντεν για τη νίκη τους

Την πρώτη τους επικοινωνία είχαν ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις, μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του πρώτου, η οποία τους εξασφαλίζει την είσοδο στον Λευκό Οίκο και τις θέσεις του προέδρου και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ αντίστοιχα.

Η Χάρις ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο που τη δείχνει να μιλάει με τον Μπάιντεν στο τηλέφωνο. Η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγχαίρει τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη νίκη του στις εκλογές και την επιτυχία της καμπάνιας τους.

«Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε, Τζο. Θα είσαι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ», λέει η Καμάλα Χάρις και ξεσπάει σε γέλια. Το βίντεο το τράβηξε ο σύζυγός της.

We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4

Μάλιστα, το νικητήριο ζεύγος άλλαξαν αρκετά γρήγορα τα βιογραφικά τους στο Τwitter, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο νέο τους στάτους μετά τη νίκη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Εκλεγμένος πρόεδρος» και «εκλεγμένη αντιπρόεδρος» είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος όταν πηγαίνει στον λογαριασμό του Μπάιντεν και της Χάρις στο δημοφιλές μέσο δικτύωσης.

Joe Biden and Kamala Harris have both updated their Twitter bios to reflect their newest titles: president-elect and vice president-elect. pic.twitter.com/neraVh2iAd

— Joan Greve (@joanegreve) November 7, 2020