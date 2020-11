Πρόεδρο των ΗΠΑ «ορκίζουν» τον Μπάιντεν τα αμερικανικά ΜΜΕ

Ο Τζο Μπάιντεν είναι νέος Πρόεδρος στην Αμερική εξασφαλίζοντας 273 εκλέκτορες, σύμφωνα με τα περισσότερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως προβλέπει το CNN, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας τους 270 εκλέκτορες που χρειαζόταν για να κερδίσει.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν κέρδισε και την Πενσυλβάνια, φτάνοντας στους 273 εκλέκτορες. Από την άλλη πλευρά ο Ντόλαντ Τραμπ, σύμφωνα πάλι με τα ΜΜΜ των ΗΠΑ, έμεινε στους 213 εκλέκτορες.

