Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Μπάιντεν για τη νίκη

Τα συγχαρητήρια του για στον Τζο Μπάινεν για την εκλογή του έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσιπρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, η στήριξη του νεοεκλεγέντος στην Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Αμερική θα είναι σημαντική στη σύσφιξη των σχέσεων τους περαιτέρω και για τη διαχείριση των προκλήσεων που δέχεται η χώρα.

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 7, 2020