Εκλογές ΗΠΑ : Η ενωτική ομιλία Μπάιντεν και οι προτεραιότητες του νέου προέδρου

Νέο πρόεδρο έχουν μετά από τετραήμερο θρίλερ με την καταμέτρηση ψήφων οι ΗΠΑ. Έπειτα από την εκλογική κούρσα που ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου, ο Τζο Μπάιντεν κατέκτησε τη νίκη, συγκεντρώνοντας περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που απαιτούνταν.

Την ίδια ώρα, η Κάμαλα Χάρις γίνεται η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια.

Η πολιτεία της Πενσιλβάνια, στην οποία η καταμέτρηση συνεχιζόταν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, ήταν αυτή που έδειξε τον νικητή, αφού ο Μπάιντεν κέρδισε τους 20 εκλέκτορες που δίνει, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 273 εκλέκτορες. Ακολούθησε η πολιτεία της Νεβάδα, με τους έξι εκλέκτορες, τους οποίους πήρε επίσης ο Μπάιντεν, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων του σε 279 και ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από ακόμη τρεις πολιτείες.

Ο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις ετοιμάζονται σε 74 ημέρες να αναλάβουν την εξουσία της χώρας μετά τέσσερα χρόνια υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως υπάρχει αρκετός χρόνος -με τα βλέμματα να στρέφονται στη στάση που θα ακολουθήσει ο Τραμπ. Ο δημοκρατικός πρόεδρος έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στην επινίκια ομιλία του.

Ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, κήρυξε την νίκη του στις εκλογές, δεσμευόμενος να «είναι ένας πρόεδρος που θα επιδιώκει να ενώνει και όχι να διχάζει», και κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους «αντιπάλους τους ως εχθρούς».

«Ο λαός αυτής της χώρας μίλησε. Μας έδωσε μια ξεκάθαρη νίκη»: Σε εορταστικό κλίμα, ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν, τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, κήρυξε την νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δεσμευόμενος να «είναι ένας πρόεδρος που θα επιδιώκει να ενώνει και όχι να διχάζει», και προέτρεψε τους Αμερικανούς να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τους αντίπαλους ως «εχθρούς».

Απευθυνόμενος άμεσα στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε: «Δεσμεύομαι να είμαι Πρόεδρος που δεν επιδιώκει να διαιρέσει, αλλά να ενοποιήσει, ο οποίος δεν βλέπει κόκκινες και μπλε Πολιτείες, αλλά τις ΗΠΑ, και ο οποίος θα δουλέψει με όλη του την καρδιά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη ολόκληρου του λαού. Ήρθε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον, να ξανακούσουμε ο ένας τον άλλον».

«Έκανα εκστρατεία για να αποκαταστήσω την ψυχή της Αμερικής, να ανοικοδομήσω τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, τη μεσαία τάξη και να κάνω την Αμερική να σεβαστεί ξανά τον κόσμο» πρόσθεσε ακόμη.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον Τραμπ, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι κατανοεί την «απογοήτευση» των ψηφοφόρων του απερχόμενου προέδρου, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του. «Θα εργαστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με ψήφισαν, όσο και για εκείνους που με επέλεξαν» δεσμεύτηκε ο 77χρονος Μπάιντεν.

Έπειτα, ο Μπάιντεν περιέγραψε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του συστημικού ρατσισμού ως βασικά ζητήματα και δεσμεύθηκε, επίσης, να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία του κοροναϊού.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει τη Δευτέρα μια μονάδα διαχείρισης κρίσης κατά του κοροναϊού, συγκεντρώνοντας επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, για την καταπολέμηση της κύριας πρόκλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η αμερικανική εκτελεστική εξουσία.

«Τη Δευτέρα, θα συγκροτήσω μια ομάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων» για να εργαστούν «για ένα σχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2021», την ημέρα της ορκωμοσίας του ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επίσης, ο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ θα «οδηγήσουν με τη δύναμη του παραδείγματος», λέγοντας χαρακτηριστικά «ας αρχίσει το τέλος αυτής της εποχής της δαιμονοποίησης της Αμερικής».

Κατόπιν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών ανέφερε: «Ολόκληρος ο κόσμος, απόψε, βλέπει την Αμερική. Πιστεύω στην καλύτερή μας Αμερική που είναι ένας φάρος για τον κόσμο και ηγούμαστε όχι από το παράδειγμα της δύναμής μας, αλλά από τη δύναμη του παραδείγματός μας».

