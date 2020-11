Εκλογές ΗΠΑ : Συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί για τη νίκη του Μπάιντεν

Έπειτα από ημέρες αγωνίας για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, υποστηρικτές του υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του, με τον ήχο των κατσαρολικών, των κλάξον των αυτοκινήτων και χορευτικής μουσικής να ακούγεται σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα.

Οι συγκεντρώσεις εκατοντάδων υποστηρικτικών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμη και χθες επέμεινε ότι “οι εκλογές κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει”, ήταν πιο μικρές σε μέγεθος και πιο ήσυχες.

Αν και υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών των δύο υποψηφίων, όπως για παράδειγμα στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά βίας ή ταραχών.

Η αντίδραση στα νέα ότι οι 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια έφεραν τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, έπειτα από ημέρες αγωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων, ήταν σχεδόν άμεση.

Λίγα λεπτά αφού τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ ανακήρυξαν τον υποστηρικτή των Δημοκρατικών νικητή των εκλογών, χιλιάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έσπευσαν στον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν έξω από την περίμετρο ασφαλείας καθώς στο βάθος ακούγονταν πυροτεχνήματα.

LIVE: Crowds gather outside the White House after Joe Biden and Kamala Harris are projected to win the election. https://t.co/jgpTT7M2sT

— NBC News (@NBCNews) November 7, 2020