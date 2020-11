Εκλογές ΗΠΑ : Το Der Spiegel αποκαθιστά… το κομμένο κεφάλι στο άγαλμα της Ελευθερίας

Θερμής υποδοχής από τον διεθνή Τύπο έτυχε η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel να «διορθώνει» τα πράγματα όπως τα είχε απεικονίσει στο εξώφυλλό του αρχές Φεβρουαρίου του 2017.

Τότε, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, το Der Spiegel είχε φιλοξενήσει στο εξώφυλλό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον Ρεπουμπλικάνο ως τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας. Στο ένα του χέρι του κρατούσε ένα ματωμένο μαχαίρι και στο άλλο το κεφάλι του αγάλματος που αιμορραγεί.

Χθες, μόλις έγινε γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον Τζο Μπάιντεν να αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, το γερμανικό περιοδικό φιλοξένησε σκίτσο του ίδιου δημιουργού, αυτή τη φορά να δείχνει τον νέο πρόεδρο να βάζει πίσω στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας.

Με λεζάντα: «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», το χαρακτηριστικό σλόγκαν του Τραμπ.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue … #46. pic.twitter.com/ilSRhEk3CK

«Το νέο μου σκίτσο στο εξώφυλλο του Der Spiegel, το Άγαλμα της Ελευθερίας επέστρεψε» έγραψε σε tweet του ο σκιτσογράφος, Εντέλ Ροντρίγκεζ, Κουβανός, ο οποίος εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 1980 ως πολιτικός πρόσφυγας.

My new cover for Der Spiegel, Lady Liberty is back together.

Thanks for following my work for the past four years. pic.twitter.com/TuUnPX7hwi

— Edel Rodriguez (@edelstudio) November 7, 2020