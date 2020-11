Εκλογές ΗΠΑ : «Goodbye» στον Τραμπ από υποστηρικτές του Μπάιντεν

Η είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους υποστηρικτές του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε μπροστά από τον Λευκό Οίκο και τραγουδούσε με μια φωνή «Goodye» στον Τραμπ, ο οποίος αποχωρεί από την εξουσία.

Austin sings “na na na na, na na na na, hey hey, goodbye” to MAGA voters a week after a Trump Train ambushed a Biden bus and rammed vehicles here. I love this city! pic.twitter.com/2Tu0wd4nOW — Adam Best (@adamcbest) November 7, 2020

Crowd singing “Goodbye” in front of the White House pic.twitter.com/1FdpRVID4W — Matt Brown (@mrbrownsir) November 7, 2020

Μουσική, χορός και πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο Μπάιντεν

Άλλοι υποστηρικτές του Μπάιντεν βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του, με τον ήχο των κατσαρολικών, των κλάξον των αυτοκινήτων και χορευτικής μουσικής να τους συνοδεύει.

«Ήμουν στο λεωφορείο και πήδηξα έξω για να έρθω εδώ στον Λευκό Οίκο» δήλωσε η Ντόνα Τόμας, κάτοικος της Ουάσινγκτον. «Ήταν κάτι που έπρεπε να γιορτάσουμε. Περιμέναμε τόσο πολύ».

Στη Νέα Υόρκη υποστηρικτές του Μπάιντεν χόρευαν στους δρόμους, φώναζαν και χτυπούσαν κατσαρολικά από τα μπαλκόνια τους, τις ταράτσες και τα κεφαλόσκαλά τους, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και πλακάτ υπέρ του δημοκρατικού υποψήφιου.