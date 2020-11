Τζο Μπάιντεν : «Θα είμαι ένας πρόεδρος που ενώνει αντί να χωρίζει»

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για τις ΗΠΑ έπειτα από τέσσερα χρόνια υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο. Έπειτα από τέσσερις ημέρες εκλογικού «θρίλερ», ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής, επικρατώντας στην Πενσιλβάνια και στη Νεβάδα.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος απευθύνθηκε στον Αμερικανικό λαό λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω αποθέωσης στο Γουίλμινγκτον, μετά την ομιλία της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και έχοντας όπως πάντα στο πλευρό του τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν.

Στην ομιλία του στο Ντέλαγουερ, ο Μπάιντεν έστειλε ενωτικό μήνυμα προς τον λαό να σταματήσει η διχόνοια και να ενωθούν όλοι για το καλό της χώρας. Ο 77χρονος ανέβηκε στο βήμα κάνοντας τζόκινγκ και φορώντας όπως συνηθίζει τη μάσκα του.

«Αγαπημένοι μου πολίτες, φίλοι, ο λαός μίλησε και μας έδωσε μια καθαρή και αποφασιστική νίκη. Πού ήρθε με τις περισσότερες ψήφους στην ιστορία των ΗΠΑ. 74 εκατ. Αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα είναι ότι βλέπω χαρά, πανηγυρισμούς και ελπίδα σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είμαι ευγνώμων για το πως με δεχτήκατε. Είμαι εδώ να ενώσω. Βλέπω μόνο τις ΗΠΑ, όχι μόνο Πολιτείες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Οι ΗΠΑ είναι οι άνθρωποί της και αυτό θα προστατέψει η κυβέρνηση. Την μικρομεσαία τάξη. Το να αποκτήσει την αξιοπρέπειά της η χώρα στον κόσμο» ανέφερε στα πρώτα του λόγια ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συνεχίζοντας μίλησε για την γυναίκα του και πλέον Πρώτη Κυρία, αλλά και για την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις: «Ε

ίμαι ο άντρας της Τζιλ και δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την αγάπη και την υποστήριξή της, όπως και των παιδιών και των εγγονιών μου. Είναι μια μεγάλη μέρα για όλους. Θα έχετε μία σπουδαία Πρώτη Κυρία. Και μία φανταστική Αντιπρόεδρο που γράφει ιστορία ως πρώτη γυναίκα, αφροαμερικανή, ασιάτισα γυναίκα που κερδίζει το αξίωμα».

Δεν ξέχασε να αναφερθεί και στον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και κάλεσε να ξαναμιλήσουν, τονίζοντας οτι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τους άλλους σαν εχθρούς: «Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε ως εδώ. Δημοκράτες, Ρεπουμπλικάνοι, άνδρες, γυναίκες, γκέι, ασιάτες, αφροαμερικανοί, λατίνοι, είμαστε εδώ για να σας εκπροσωπήσουμε όλους. Καταλαβαίνω ότι είστε απογοητευμένοι όσοι ψηφίσατε Τραμπ, αλλά ας δώσουμε μια ευκαιρία να ακούσουμε ξανά ο ένας τον άλλο. Για να κάνουμε πρόοδο πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τους άλλους ως εχθρούς, αλλά ως Αμερικανούς. Είμαστε όλοι Αμερικανοί και είναι ώρα να κλείσουμε τις πληγές μας».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα μπορουσε να μην αναφερθεί και στην πανδημία, δίνοντας την υπόσχεση ότι απο αύριο θα δώσει μάχη για να τη νικήσει: «Η δουλειά μας ξεκινάει με το να ελέγξουμε τον COVID-19. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα συμβούλων για να σταματήσουμε αυτή την πανδημία με ορίζοντα τις 20 Ιανουαρίου. Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο πάνω στην επιστήμη. Θα νικήσουμε αυτή την πανδημία».

«Ως χώρα ποτέ δε μείναμε πίσω. Αυτό θα κάνω και τώρα», κατέληξε ο Τζο Μπάιντεν, ενώ επικαλέστηκε τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα και τις προσπάθειες που έκανε μαζί του για την υγεία, ενώ αφιέρωσε την ομιλία του στον γιο του που δε ζει πια.

Κάμαλα Χάρις : «Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν»

Είχε προηγηθεί η ομιλία της Κάμαλά Χάρις. Η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας , που θα είναι επίσης η πρώτη έγχρωμη που καταλαμβάνει τον θώκο, δεσμεύθηκε να «στρωθεί στη δουλειά» χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αποκατασταθεί «η ψυχή της Αμερικής».

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσεις, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στις ΗΠΑ. Με αριθμούς ρεκόρ κάνατε τις φωνές σας να ακουστούν. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Την γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του», είπε στα πρώτα της λόγια η Χάρις

Η Χάρις αναφέρθηκε στην καταγωγή της , την οικογένεια της και το αμερικανικό όνειρο.

«Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ το 19΄’ δεν περίμενε ίσως ότι θα ερχόταν μία τέτοια στιγμή. Γυναίκες από την Ασία, αφροαμερικανές, λατίνες, έχουν την δύναμη να στηρίξουν την δημοκρατία. Όλες οι γυναίκες που πάλευαν τόσα χρόνια να προστατέψουν την δημοκρατία και τώρα μία νέα γενιά μάχεται για τον ίδιο σκοπό. Για τους κόπους τους βρίσκομαι εδώ. Για τα όνειρα και τους στόχους τους. Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας. Μπορεί να είμαι η πρώτη, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» και ολοκλήρωσε την ομιλία της με την υπόσχεση ότι θα δουλέψει σκληρά.

«Άσχετα με το ποιον ψηφίσατε, θα δουλέψουμε σκληρά και τίμια για να προστατέψουμε εσάς και τις οικογένειές σας. Για να παλέψουμε ενάντια στην πανδημία, να φτιάξουμε την οικονομία, να σταματήσουμε τον ρατσισμό και να κλείσουμε τις πληγές της χώρας. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες. Το ίδιο κι εγώ και ο Τζο. Ο Τζο θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς»

