Τζο Μπάιντεν : Ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες δεν τον έχουν συγχαρεί ακόμη

Θετικές έως ενθουσιώδεις αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο προκάλεσε η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Σχεδόν ταυτόχρονα απέστειλαν συγχαρητήρια, το βράδυ του Σαββάτου, οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες, πολλοί από αυτούς μέσω Twitter, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος πως υπό την προεδρία του οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας θα καταστούν ακόμη ισχυρότερες» έγραψε o κ. Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του που συνόδευε με την ελληνική και την αμερικανική σημαία.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020