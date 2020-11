Εκλογές ΗΠΑ : Οι προτεραιότητες Μπάιντεν και τα εμπόδια που βάζει ο Τραμπ

Πανηγυρική ατμόσφαιρα επικρατεί ακόμη σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως 46ου προέδρου της χώρας. Ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επανενώσει την Αμερική ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να διχάζει λέγοντας ότι δεν τελείωσαν οι εκλογές, με τον δικηγόρο του να δηλώνει ότι τα δικαστήρια και όχι τα μέσα ενημέρωσης αποφασίζουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό που προκάλεσε ο Τραμπ μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, είναι μικρό συγκριτικά με όσα μπορεί να κάνει τις επόμενες εβδομάδες, που θα είναι στον προεδρικό θώκο, πριν παραδώσει τη σκυτάλη, στις 20 Ιανουαρίου, στον Τζο Μπάιντεν.

Σε όλο τον κόσμο, ηγέτες χαιρέτισαν την εκλογή του Δημοκρατικού, σε διαμετρική αντίθεση με το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, το οποίο, κατ’ εικόνα του απερχόμενου προέδρου, αρνείται να παραδεχθεί την ήττα.

Καταγγέλλοντας «νοθεία», χωρίς να παρουσιάζει κάποια απόδειξη γι’ αυτό, ο Τραμπ διαμηνύει ότι θα πολλαπλασιάσει τις προσφυγές του στη δικαιοσύνη. Όμως οι πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα θεωρούνται ελάχιστες και οι Δημοκρατικοί, που ξέσπασαν σε εκδηλώσεις χαράς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, δεν τις λογαριάζουν.

Χωρίς ούτε μία λέξη για τον αντίπαλό του, ούτε για τις καταγγελίες του, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε το βράδυ του Σαββάτου πως θα είναι ένας πρόεδρος που θα «ενώνει» αντί να «διχάζει», μπροστά στο γεμάτο αγαλλίαση πλήθος στο οχυρό του, την πόλη Ουίλμινγκτον.

Μάλιστα, ακόμη και ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ουόκερ Μπους, παραμερίζοντας την κομματική γραμμή, «ευχαρίστησε για τον πατριωτικό του λόγο» τον Τζο Μπάιντεν και τον συνεχάρη τηλεφωνικά για την εκλογική νίκη του, που ήταν «καθαρή», όπως τόνισε.

Μετά τη νίκη του επί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν στράφηκε από χθες Κυριακή στις προετοιμασίες για να αναλάβει την εξουσία, θέτοντας στο επίκεντρο δύο προτεραιότητες: τον αγώνα εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού και τη συμφιλίωση της διχασμένης Αμερικής.

Η ομάδα του πρώην αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα, 77 ετών, αποφασιστικά στραμμένη πλέον στη μεταβίβαση της εξουσίας, έθεσε σε λειτουργία τον ιστότοπο BuildBackBetter.com και αφιερωμένους λογαριασμούς στο Twitter, 72 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Μπάιντεν, την 20ή Ιανουαρίου 2021.

Επανέλαβε ποιες είναι οι προτεραιότητές του: ο αγώνας εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού, η αναδόμηση της οικονομίας, η φυλετική δικαιοσύνη, ο αγώνας εναντίον της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σήμερα Δευτέρα, θα συστήσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ,κλιμάκιο για την διαχείριση της κρίσης της πανδημίας του κοροναϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 237.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Σε αυτή την ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν επιστήμονες και ειδικοί, επιφορτισμένοι να καταρτίσουν το σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις αναλάβει την εξουσία.

Then President-Elect Biden will deliver remarks, and after that briefings w/ transition advisors pic.twitter.com/p8LnPT7ryI

A briefing from the transition COVID-19 advisory board in Wilmington, DE

NEW: The 1st public schedule released for President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris

Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, ο Μπάιντεν έχει διακηρύξει ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και ότι θα αναλάβει δράση, με διατάγματα, για να αποκαταστήσει αδικίες που οφείλονται στον απερχόμενο πρόεδρο, ειδικά ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Μαζί με την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, την πρώτη μαύρη Αμερικανίδα που θα αναλάβει το αξίωμα, αρχίζει παράλληλα να μελετά τη σύνθεση της κυβέρνησής του, στην οποία οι γυναίκες και τα μέλη φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων εκτιμάται πως θα καταλάβουν αρκετές θέσεις.

Στο πλαίσιο της «ενωτικής» του προσπάθειας, η κυβέρνησή του αναμένεται να συμπεριλάβει κάποιους αντιπροσώπους της αριστερής πτέρυγας του κόμματός του, κεντρώα στελέχη του, αλλά ακόμη — ίσως — και κάποιους Ρεπουμπλικάνους.

Η πλειοψηφία στη Γερουσία, που θα κριθεί σε αμφίρροπες επαναληπτικές ψηφοφορίες στην Τζόρτζια τον Ιανουάριο, δεν αποκλείεται πάντως να επηρεάσει κάποιες επιλογές του. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν το πάνω χέρι στο σώμα, ο επικεφαλής τους Μιτς Μακόνελ ενδέχεται να αρνηθεί να επικυρώσει διορισμούς προσώπων υπερβολικά αριστερών για τα γούστα του.

«Λόγω της καριέρας του στο Κογκρέσο, ο Μπάιντεν έχει δημιουργήσει επαφές με ρεπουμπλικανούς. Ορισμένοι από τους κορυφαίους ρεπουμπλικανούς, μιλάνε με τα θερμότερα λόγια γι’ αυτόν. Πολλοί εκτιμούν ότι αυτές οι προσωπικές σχέσεις είναι κάτι που έχει ανάγκη τόσο το αμερικανικό πολιτικό σύστημα όσο και η κοινωνία, η οποία είναι πιο διχασμένη από ποτέ» εξηγεί ο Λέκτωρας στο Πανεπιστήμιο της Columbia, Νίκος Κατσίμπρας, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα ΜEGA».

Προσθέτει, μάλιστα, ότι το μεγάλο στοίχημα για τον Τζο Μπάιντεν είναι να ενώσει την κοινωνία αν και «έχει πολλά επιμέρους στοιχήματα», μεταξύ των οποίων και η επικράτηση στη Γερουσία.

«Αν οι ρεπουμπλικανοί κρατήσουν την γερουσία, θα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην προεδρία Μπάιντεν» αναφέρει ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παραμένει ο προβληματισμός για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN να μεταδίδει την πληροφορία ότι δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να προχωρήσει σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα την επανακαταμέτρηση των ψήφων.

Sources close to POTUS tell me he’s being urged by Jared Kushner, Rudy Giuliani, & campaign adviser Jason Miller to hold rallies throughout the US pushing for recounts of votes.

Dave Bossie and WH chief of staff Mark Meadows are urging the president to think about a concession.

— Jake Tapper (@jaketapper) November 9, 2020