Το εξώφυλλο του Time για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ: «Η ώρα της επούλωσης των πληγών»

Ανακούφιση στην παγκόσμια κοινότητα επικρατεί μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών-θρίλερ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξώφυλλα διεθνών μέσων ενημέρωσης για την ανάδειξη του Τζο Μπάιντεν στη θέση του 46ου προέδρου των ΗΠΑ.

TIME’s commemorative cover: “A time to heal.” President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris usher in a new era https://t.co/hT9i0VKoS7 pic.twitter.com/QqJ6OcAeIx

— TIME (@TIME) November 8, 2020