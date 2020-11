Τραμπ : Επιμένει ότι κέρδισε και… υπόσχεται σοκαριστικές αποκαλύψεις

Στην αγαπημένη του ασχολία ενόσω ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδίδεται και μετά την ήττα του στις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή δεν είναι άλλη από το να Twittάρει!

Πιστός στο αφήγημά του, ότι δεν έχει χάσει στις εκλογές, καθώς και πως εκείνος είναι πραγματικός νικητής και ο λόγος που χάνει είναι η κλοπή της νίκης από τους Δημοκρατικούς με νοθεία και απάτη, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, συνεχίζει να παραληρεί μέσα από το twitter.

«Το όριο της επικύρωσης των ψηφοδελτίων αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο από ότι αναμενόταν. Επηρεάζεται μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων. Μείνετε συντονισμένοι» σημείωσε αρχικά.

The threshold identification of Ballots is turning out to be even bigger than originally anticipated. A very large number of Ballots are impacted. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε… νέο χτύπημα, μέσω του οποίου εξαπέλυσε κατηγορίες και για την εκλογική αναμέτρηση στην πολιτεία της Νεβάδα.

«Η Νεβάδα αποδεικνύεται καταβόθρα πλαστών ψήφων. Νομικοί εκπρόσωποι βρίσκουν πράγματα, που όταν ανακοινωθούν, θα είναι απολύτως σοκαριστικά» είπε.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Φυσικά, όπως σχεδόν κάθε ανάρτηση του Τραμπ τις τελευταίες μέρες, σημειώθηκε «σημειώθηκε» από το Twitter ως αμφιλεγόμενη.

Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει πως «ο ισχυρισμός για απάτη στις εκλογές είναι αμφισβητήσιμος».

Υποστηρίζει ακόμα πως θα βγει νικητής

«Η κατάσταση στο Ουισκόνσιν δείχνει πολύ καλή. Χρειάζεται λίγο χρόνο σε νομικό επίπεδο. Θα γίνει πολύ σύντομα» έγραψε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ για την πολιτεία του Ουισκόνσιν που επίσης έχει γυρίσει υπέρ του Μπάιντεν στις ΗΠΑ.

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Λίγα λεπτά αργότερα, αναφέρθηκε και στην Πενσυλβάνια, η οποία και έκρινε οριστικά τη νίκη Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές 2020.

«Στην Πενσυλβάνια μας απέτρεψαν από την παρακολούθηση της καταμέτρησης των ψήφων. Αδιανόητο και παράνομο σε αυτή τη χώρα» έγραψε χαρακτηριστικά, με το tweet του να «σημειώνεται» και πάλι από το μέσο ως αμφιλεγόμενο.

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και την Τζόρτζια, πολιτεία που θα αποδειχθεί παράγοντας μεγάλης προεδρικής νίκης, όπως σημείωσε. «Η Τζόρτζια θα είναι μια μεγάλη προεδρική νίκη, όπως ήταν και το βράδυ των εκλογών» έγραψε χαρακτηριστικά.