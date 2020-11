Τραμπ : Όλο το παρασκήνιο της ανακοίνωσης ότι έχασε τις εκλογές

Το παρασκήνιο γύρω από την ανακοίνωση στον Ντόναλντ Τραμπ της ήττας του στις προεδρικές εκλογές αποκαλύπτει δημοσιογράφος του BBC που ήταν κοντά στο περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε και επισήμως την είδηση της ήττας του… στο γήπεδο του γκολφ, στη Βιρτζίνια. Φορώντας παπούτσια του γκολφ, ένα αντιανεμικό και λευκό καπελάκι, επέλεξε να παίξει το αγαπημένο του άθλημα στο κλαμπ που διατηρεί, δεν υπολόγιζε ωστόσο πως θα συμπέσει με την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχω δει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε καλές και κακές μέρες. Αλλά στις 7 Νοεμβρίου, την ημέρα που έχασε τις εκλογές, η μέρα δεν ήταν σαν καμιά άλλη» γράφει σε άρθρο της στο BBC η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, Tara McKelvey.

Ντυμένος με μαύρο αδιάβροχο, σκούρο παντελόνι και λευκό καπέλο MAGA, ή «Make America Great Again», ο πρόεδρος έφυγε από τον Λευκό Οίκο λίγα λεπτά πριν από τις 10:00. Είχε περάσει το πρώτο μέρος της ημέρας του γράφοντας tweet για «απάτη» στις εκλογές.

Μπήκε σε όχημα και κατευθύνθηκε προς το γκολφ κλαμπ του, Trump National της Βιρτζίνια, περίπου 40 χλμ. από τον Λευκό Οίκο. Εκείνη τη στιγμή, είχε αέρα αυτοπεποίθησης. Ήταν μια υπέροχη μέρα, ιδανική για γκολφ και επρόκειτο να την περάσει στο κλαμπ.

Όμως οι άνθρωποι που δούλεψαν γι’ αυτόν φαίνονταν να είναι στα όρια τους. «Πώς είσαι;» ρώτησα έναν από τους υπαλλήλους. «Ωραία» είπε. Χαμογέλασε, αλλά το βλέμμα της χαμήλωσε.

Σύμφωνα πάντα με το BBC, στη συνέχεια, περίπου στις 11:30, ενώ ο πρόεδρος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του, τα δίκτυα των ΗΠΑ άρχισαν να μιλούν για νίκη του Τζο Μπάιντεν.

«Καθόμουν σε ένα ιταλικό εστιατόριο περίπου ένα μίλι από το κλαμπ όταν άκουσα τα νέα. Είμαι μέλος της ομάδας Τύπου του Λευκού Οίκου, μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων που ταξιδεύουν πάντα με τον πρόεδρο. Όλοι τον περιμέναμε να βγει από το κλαμπ» περιγράφει η δημοσιογράφος.

Κάποιοι αναρωτήθηκαν πότε θα φύγει από το κλαμπ και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Τα λεπτά περνούσαν και έγιναν ώρες. «Παίρνει το χρόνο του» είπε ένας αξιωματικός σε έναν συνάδελφο.

Ο πρόεδρος δεν βιάστηκε να φύγει. Στο κλαμπ, περιβαλλόταν από φίλους. Έξω από τις πύλες, οι υποστηρικτές φώναζαν σε μένα και τους άλλους δημοσιογράφους: «Διακόψτε τη χρηματοδότηση στα μέσα ενημέρωσης!». Μια γυναίκα κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Σταματήστε την κλοπή».

Τελικά, ο Τραμπ βγήκε από το κλαμπ και ξεκίνησε το ταξίδι του. Χιλιάδες υποστηρικτές του αντιπάλου του τον περίμεναν.

«Η αυτοκινητοπομπή του προέδρου κινήθηκε μέσα από τη Βιρτζίνια, και εγώ ήμουν σε ένα φορτηγό που απέφυγε παρά λίγο ένα ατύχημα στο Fairfax County Parkway. Οι σειρήνες έκλεισαν. Όσο πλησιάζαμε στον Λευκό Οίκο, τόσο μεγαλύτερο ήταν το πλήθος: οι άνθρωποι βγήκαν έξω για να γιορτάσουν το τέλος του. Κάποιος ύψωσε ένα πλακάτ ‘Εσείς χάνετε και όλοι εμείς κερδίζουμε’» περιγράφει η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, φτάσαμε στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ μπήκε από μια πλαϊνή πόρτα, μια είσοδο που σπάνια χρησιμοποιούν οι πρόεδροι. Οι ώμοι του και το κεφάλι του χαμήλωσαν.

Μας κοίταξε και ύψωσε τον αντίχειρά του. Το έκανε με μισή καρδιά. Δεν σήκωσε το χέρι του ψηλά ούτε ύψωσε την γροθιά του, όπως συχνά έκανε.

Είτε στο Λευκό Οίκο είτε στο γκολφ κλαμπ, ο πρόεδρος δεν υποχώρησε από τη θέση του να διατυπώνει αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την εκλογική νοθεία και να επιμένει ότι θα δικαιωθεί.

Έκανε tweet το πρωί σχετικά με τις παράνομες ψήφους και μέχρι αργά το απόγευμα δήλωνε προκλητικά «Εγώ κέρδισα».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020