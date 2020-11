Αρμενία : Οργισμένοι διαδηλωτές κατέλαβαν το Κοινοβούλιο μετά συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν

Πλήθος έξαλλων διαδηλωτών εισέβαλε σήμερα στην έδρα του κοινοβουλίου της Αρμενίας στο Γερεβάν, καταγγέλλοντας τη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ που υπεγράφη με το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία και μοιάζει να επικυρώνει τη στρατιωτική επικράτηση των αζερικών δυνάμεων.

Πλήθος χιλιάδων εξοργισμένων διαδηλωτών συγκεντρώθηκε γύρω από τη Βουλή της Αρμενίας από τη στιγμή που μεταδόθηκε η είδηση για την υπογραφή της συμφωνίας και εκατοντάδες εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Εφοδος στο Κοινοβούλιο (AP)

Νωρίτερα, το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άρχισε να αναπτύσσει 1.960 στρατιωτικούς στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ σε ειρηνευτικό ρόλο.

Οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται ήδη αεροπορικώς από τη Ρωσία στην εμπόλεμη ζώνη κατόπιν της τριμερούς συμφωνίας που υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «οδυνηρή», για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Οργή για τη συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν (AP)

Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι «υπέγραψα κοινή δήλωση με τους προέδρους της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό του πολέμου στο (Ναγκόρνο) Καραμπάχ», χαρακτηρίζοντας το κείμενο αυτό «απίστευτα οδυνηρό για εμένα» όσο «και για τον λαό μας».

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ανακοίνωσε και αυτός από την πλευρά του ότι υπέγραψε τριμερή συμφωνία με τους ηγέτες της Αρμενίας και της Ρωσίας, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η τριμερής συμφωνία αποτελεί «ορόσημο για την επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο Αλίεφ σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο «ευχαρίστησε» προσωπικά.



Οι διαδηλωτές μέσα στο Κοινοβούλιο (AP)

«Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύρραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών», υπογράμμισε ο Αλίεφ.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT

— CNW (@ConflictsW) November 9, 2020