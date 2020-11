Ναγκόρνο Καραμπάχ: Πούτιν και Αλίεφ επιβεβαιώνουν την συμφωνία για το τέλος του πολέμου- Έντονες αντιδράσεις από Αρμένιους

Οι ηγέτες της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Την 9η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν (Ιλχάμ Αλίεφ), ο πρωθυπουργός της Αρμενίας (Νικόλ Πασινιάν) και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Βλαντίμιρ Πούτιν) υπέγραψαν διακήρυξη που αναγγέλλει την πλήρη κατάπαυση του πυρός και το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τα μεσάνυχτα της 10ης Νοεμβρίου ώρα Μόσχας», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ για να επιτηρεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, μετά την τριμερή συμφωνία.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία που υπεγράφη «θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες» για να υπάρξει «μακρόχρονη και πλήρης επίλυση της κρίσης» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κατά τον ρώσο πρόεδρο, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Την υπογραφή συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν. Η τριμερής συμφωνία αποτελεί «ορόσημο για την επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο Ιλχάμ Αλίεφ σε δηλώσεις του έπειτα από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο «ευχαρίστησε» προσωπικά.

«Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύρραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών», υπογράμμισε ο Αλίεφ.

Ο Αζέρος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, διαβεβαιώνοντας πως θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Την ίδια ώρα πλήθος χιλιάδων εξοργισμένων διαδηλωτών συγκεντρώθηκε γύρω από τη Βουλή της Αρμενίας από τη στιγμή που μεταδόθηκε η είδηση για την υπογραφή της συμφωνίας και εκατοντάδες εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT

— CNW (@ConflictsW) November 9, 2020