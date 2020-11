Ο διαχειριστής κεφαλαίων που απέφυγε τις μετοχές που ευνοήθηκαν από τον Covid 19 και δικαιώθηκε

Ο διαχειριστής ενός εκ των equity funds με τις καλύτερες αποδόσεις φέτος, δεν επενδύει σε μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με τον Covid 19, όπως αυτές που ευνοούνται από την παραμονή των ανθρώπων στο σπίτι ή από την επανεκκίνηση του εμπορίου, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις εξελίξεις του κορονοϊού.

Αντίθετα, ο Richard Stubbs, της Castle Point Funds Management Ltd. επισημαίνει ότι στοχεύει σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη που εκτιμά ότι μπορούν να αντέξουν στις βραχυπρόθεσμες περιστροφές της αγοράς. Η εστίαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη, τα εκλογικά αποτελέσματα και άλλους ανεξέλεγκτους παράγοντες μπορεί συχνά να αποδειχθούν μη παραγωγικά σε περιόδους αστάθειας, δήλωσε ο διαχειριστής, με έδρα το Όκλαντ, ο οποίος επενδύει σε μετοχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η είδηση για μια πιθανή ανακάλυψη του εμβολίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκάλεσε την μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες σε τμήματα της αγοράς που επηρεάζονται από τα lockdown και τις οικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτή η μετάβαση μετριάστηκε από τη συνειδητοποίηση ότι η επιστροφή στην ομαλότητα εξακολουθεί να είναι μακριά.

«Η προσπάθεια να προβλέψουμε ποιοι τομείς θα αποδώσουν καλύτερα από άλλους σε αυτήν την περίοδο της ακραίας αβεβαιότητας, είναι απίθανο να είναι επιτυχής», δήλωσε ο Stubbs. Το Castle Point Ranger Fund είχε απόδοση περίπου 22% φέτος, κερδίζοντας το 92% των ανταγωνιστών του, σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το -.

Στις κορυφαίες επιλογές του Stubbs περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Corporate Travel Management Ltd. και η διαδικτυακή αγορά Redbubble Ltd., και έχει βασιστεί στις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. Είναι επίσης κάτοχος μετοχών των κατασκευαστικών εταιρειών Macmahon Holdings Ltd. και Fletcher Building Ltd. με έδρα το Όκλαντ.

Η εταιρία Corporate Travel σημείωσε ράλι ανόδου στο άκουσμα της είδησης για το εμβόλιο, ενώ η Redbubble υποχώρησε. Ο Stubbs δεν έκανε σημαντικές αλλαγές στο fund του, με κεφάλαια ύψους 105,9 εκατ. δολαρίων, αλλά προχώρησε στην έξοδο από τις μετοχές τεχνολογίας για να αυξήσει τη θέση του στην Redbubble. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 4,3% την Παρασκευή.

Τα παράγωγα μετοχών μαζί με τα μετρητά και το χρέος βοήθησαν στην προστασία του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των απροσδόκητων πτώσεων, δήλωσε ο Stubbs. Τα παράγωγα αποτελούν περίπου το 1% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ τα μετρητά και τα χρεωστικά μέσα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 19%, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση απόδοσης του fund.

