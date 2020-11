«Πνίγηκε» στη Μεσόγειο το ευρωπαϊκό αφήγημα – 100 νεκροί πρόσφυγες στη θάλασσα σε μια μέρα

«Τρίζει» το ευρωπαϊκό αφήγημα για το προσφυγικό – μεταναστευτικό, καθώς η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες στη Μεσόγειο.

Στο Αιγαίο, την Κυριακή, ένα παιδί πνίγηκε σε ναυάγιο σκάφους ανοιχτά της Σάμου, ενώ ο πατέρας του συνελήφθη και κρατείται ακόμα από τις ελληνικές αρχές.

Tα χειρότερα νέα, όμως, έρχονται από την Κεντρική Μεσόγειο, όπου μέσα σε 24 ώρες πάνω από 100 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου της Λιβύης, πνίγηκαν στη θάλασσα σε τρία διαφορετικά ναυάγια.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απάντησαν στις εκκλήσεις για βοήθεια «μπλοκάροντας» στα λιμάνια τα πλοία των διάφορων ΜΚΟ. Το πλοίο της Open Arms, το μόνο διασωστικό που έχει απομείνει, κατάφερε να διασώσει 259 ναυαγούς.

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε μια μητέρα να κλαίει για το μωρό της που έχασε μέσα στη θάλασσα και το οποίο δυστυχώς βρέθηκε νεκρό.

Νωρίτερα την Παρασκευή, εβδομήντα άνθρωποι οι οποίοι επιβαίνουν σε πλεούμενο σε μικρή απόσταση από το ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα κινδύνευαν να πνιγούν.

Στο πλεούμενο, είχε δημιουργηθεί μεγάλη οπή, από την οποία έμπαινε νερό.

Στους επιβαίνοντες συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την τηλεόραση της Rai, πολλές γυναίκες και παιδιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η ιταλική ακτοφυλακή και σύμφωνα με την υπηρεσία Alarm Phone, και οι 70 ναυαγοί έφτασαν ασφαλείς στη στεριά.

We have learned that 3 boats arrived in Italy!

Boats with ~89 & ~70 people were rescued to #Lampedusa

A 3rd boat with ~70 people in #Malta SAR to which we had lost contact arrived in #Italy, according to relatives.

We’re relieved about some good news amidst all the bad!

— Alarm Phone (@alarm_phone) November 13, 2020