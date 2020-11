Μόντρεαλ : «Δεν εντοπίστηκε καμία απειλή» λέει η Αστυνομία – Εκκενώνονται τα γραφεία

Στην εκκένωση του κτιρίου, όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρίες, προχώρησε η Αστυνομία στο Μόντρεαλ μετά τις αναφορές για ομηρία.

Η Αστυνομία, όπως ανακοίνωσε στο twitter, δεν εντόπισε καμία απειλή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο κτίριο όπου στεγάζονται γραφεία εταιρίας βιντεοπαιχνιδιών στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Την κινητοποίηση προκάλεσαν αναφορές για ομηρία, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

«Καμία απειλή δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Πραγματοποιούμε εκκένωση του κτιρίου» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Αστυνομία.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Με ανάρτησή της στο Twitter εργαζόμενη στην εταιρεία έκανε γνωστό ότι έχει βγει από το κτίριο και είναι καλά στην υγεία της.

Εκπρόσωπος της Ubisoft ανέφερε ότι η εταιρεία γνωρίζει τι συμβαίνει στα γραφεία της στο Μόντρεαλ και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις Αρχές ασφαλείας.

Εικόνες με εγκλωβισμένους ανθρώπους σε ταράτσα

Οι εικόνες που έκαναν το γύρω του διαδικτύου, έδειχναν ανθρώπους εγκλωβισμένους στην ταράτσα. Οι πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, έλεγαν πως οι εν λόγω άνθρωποι είχαν καταφέρει να σωθούν από την ομηρία.

Ωστόσο μέχρι στιγμής, κάτι τέτοιο δείχνει να μην ισχύει.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020