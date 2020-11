Βρετανία : Γιατί δε θα επιλέξουν τη χώρα τους οι πολίτες για να κάνουν διακοπές σκι ;

Με τους Βρετανούς σκιέρ να μην είναι σίγουροι αν θα κλείσουν ένα «πακέτο» διακοπών με έναν ταξιδιωτικό πράκτορα σε έναν από τους κύριους ευρωπαϊκούς προορισμούς, οι ειδικοί ταξιδιού προβλέπουν την άνοδο του ταξιδιωτικού σκι DIY, το οποίο θα μπορούσε να είναι καλή είδηση ​​για τους Cairngorms (κατοίκους της περιοχής της Σκωτίας).

«Υπάρχει σαφώς ακόμη μια τεράστια αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα συμβεί κατά τη χειμερινή περίοδο», δήλωσε ο Rob Stewart, ιδρυτής της Ski Press PR, που εκπροσωπεί πελάτες στη βιομηχανία σκι.

«Η γενική άποψη είναι ότι ο Δεκέμβριος – και μιλάω για τους σκιέρ του Ηνωμένου Βασιλείου – θα έχει πολλές ακυρώσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα αρχίσουν πραγματικά να ανοίγουν τα θέρετρα και, φυσικά, οι συμβουλές της καραντίνας και του Υπουργείου Εξωτερικών κατά όλων των απαραίτητων ταξιδιών».

«Ο Stewart είπε ότι πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες είχαν αποσυρθεί από την αγορά για τον Δεκέμβριο, ενώ άλλοι είχαν αποφασίσει να κάνουν πολύ καλά όλη τη σεζόν».

Will Scotland become the new ski destination? https://t.co/qcfEgplIy4

— The Guardian (@guardian) November 15, 2020