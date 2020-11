Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ παραδέχτηκε την ήττα του από το Μπάιντεν – Νέο παραλήρημα στο Twitter

Με ανάρτησή του στο Twitter ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται την ήττα του από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών και πλέον εκλεγμένο Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020