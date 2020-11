Κοροναϊός : Σε καραντίνα η Επίτροπος Βεστάγκερ

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ Μαργκρέτε Βεστάγκερ δήλωσε σήμερα ότι θα αυτοαπομονωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και θα εργάζεται από το σπίτι καθώς ένα πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

«Πληροφορήθηκα ότι ένα πρόσωπο με το οποίο συνεργάζομαι βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό», έγραψε στο Twitter η Βεστάγκερ.

«Ευτυχώς δεν έχει συμπτώματα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Υποβλήθηκα σε τεστ, βρίσκομαι τώρα σε καραντίνα και θα εργάζομαι από το σπίτι την ερχόμενη εβδομάδα».

I have been informed that a working relation is tested corona virus positive. Luckily, he has no symptoms and I wish him all the best. I have been tested, am now in quarantine and will work from home the coming week.

