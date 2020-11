Ναγκόρνο Καραμπάχ: Το τελευταίο αντίο των Αρμενίων στον τόπο τους πριν ξεριζωθούν

Αφού έκαψαν τα σπίτια τους που με τόσο κόπο έχτισαν, οι Αρμένιοι ξεριζώνονται από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο θα έρθει στον έλεγχο των Αζέρων, μετά την κατάπαυση του πυρός που υπεγράφη ανάμεσα σε Μπακού και Γεραβάν, υπό την αιγίδα της Μόσχας.

Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ότι ένα τμήμα του θύλακα, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες αποτέλεσε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, θα τεθεί υπό τον έλεγχο των αζερικών δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον, προβλέπει την ασφαλή μετακίνηση των αρμενικών πληθυσμών των συγκεκριμένων περιοχών προς τα υπόλοιπα τμήματα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τα οποία παραμένουν εκτός της κυριότητας των Αζέρων.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Αρμένιοι που εγκαταλείπουν τις περιοχές που θα περάσουν στα χέρια των Αζέρων, καίγοντας τα σπίτια τους πριν πάρουν τον δρόμο για την Αρμενία. «Είναι η τελευταία ημέρα, αύριο οι Αζέροι στρατιώτες θα είναι εκεί», δήλωσε το Σάββατο στρατιώτης στο χωριό Τσαρακτάρ, στην περιοχή Τσαλμπατσάρ, που θα παραχωρηθεί στο Μπακού.

Illegal Armenian settlers in the Kalbajar region in Nagorno-Karabakh burnt down Muslim homes and forestland as they left the area on Friday following the end of the war of liberation conducted by #Azerbaijani forces. #kalbajar #turkey #Armenia #anews pic.twitter.com/p020eHVyFG

— ANews (@anewscomtr) November 14, 2020