Τα γυρίζει ο Τραμπ: «Δεν παραδέχομαι τίποτα» δηλώνει με ανάρτησή του στο Twitter

Λίγη μόλις ώρα μετά την ανάρτηση του στο Twitter στην οποία αναγνώριζε τηνν ίκη του Μπάιντεν χωρίς όμως να τον κατονομάζει, ο Ντόναλντ Τραμπ τα γυρίζει και με νέα του ανάρτηση τονίζει ότι δεν παραδέχεται τίποτα. «Κέρδισε (σσ. εννοεί τον Μπάιντεν) μόνο στα μάτια των ψευδών μέσων ενημέρωσης. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την άποψή του περί νοθείας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι θα τις κερδίσει.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Nωρίτερα ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την ήττα τους στις εκλογές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Τζο Μπάιντεν, αλλά και επιμένοντας ότι έγινε νοθεία, όπως υποστήριξε σε ανάρτησή του στο twitter. «Κέρδισε (αυτός) γιατί οι εκλογές ήταν νοθευμένες», υποστηρίζει μεν, αλλά για πρώτη φορά αποδέχεται ότι είναι ο ηττημένος.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020