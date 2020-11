ΗΠΑ : Επιμένει ο Τραμπ ότι αυτός κέρδισε τις εκλογές

Μπορεί πολλοί να εξέλαβαν τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως μερική αποδοχή ήττας στις αμερικανικές εκλογές, ωστόσο ο απερχόμενος πρόεδρος επανήλθε διαψεύδοντάς τους.

Κατά την προσφιλή τακτική του, μέσω Twitter, ο Τραμπ αρνείται το αποτέλεσμα των εκλογών επιμένοντας ότι έχουν γίνει παρατυπίες στην καταμέτρηση των ψήφων, καθώς προς το τέλος της διαδικασίας «εμφανίστηκαν πολλά ψηφοδέλτια υπέρ του Μπάιντεν σε κρίσιμες Πολιτείες που έκριναν το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, ο ίδιος δεν παραλείπει να επικρίνει τα «Ριζοσπαστικά Αριστερά Κυρίαρχα Συστήματα Ψηφοφορίας», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιτρέψουν τα ψεύτικα αποτελέσματα των εκλογών Mail-In 2020».

«Κέρδισα τις εκλογές» έγραψε ο Τραμπ με κεφαλαία γράμματα στην ανάρτησή του.

Πάντως, το νέο tweet φέρει από κάτω την επισήμανση ότι «οι επίσημες πηγές έδωσαν διαφορετικό αποτέλεσμα».

Λίγες ώρες νωρίτερα, υποστήριξε πως ο Μπάιντεν κέρδισε «επειδή οι εκλογές ήταν νοθευμένες», καθιστώντας σαφές πως «δεν παραδέχεται τίποτα», καθώς ο Δημοκρατικός αντίπαλός του κέρδισε μόνο «στα μάτια των ψεύτικων ειδησεογραφικών μέσων».

«Κέρδισε (ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν «πειραγμένες». Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!» έγραψε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

«Όλες οι μηχανικές «δυσλειτουργίες» που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς πραγματικά τους έπιασαν να προσπαθούν να κλέψουν ψήφους. Κατάφεραν, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να πιάσουν. Οι εκλογές μέσω επιστολών είναι ένα άρρωστο αστείο!» πρόσθεσε.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020