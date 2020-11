Τραμπ : Επί των ημερών μου ανακαλύφθηκαν τα εμβόλια για τον κοροναϊό

Πολύ… ελεύθερο χρόνο φαίνεται πως έχει στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ να σπαταλάει περισσότερο χρόνο από ποτέ στο… Twitter σε ένα ατέλειωτο παραλήρημα, το οποίο δείχνει να μην έχει τελειωμό.

Αυτό έκανε και σήμερα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα «χτυπήματα» της Κυριακής, όπου αρχικά «παραδέχτηκε» την ήττα του σε «νοθευμένες» εκλογές, αλλά έσπευσε να αναθεωρήσει λίγη ώρα αργότερα.

«Κέρδισα τις εκλογές» έγραψε στο Twitter.

Λίγα λεπτά αργότερα, συνέχισε με το ακόλουθο tweet, αναφορικά με την επανακαταμέτρηση στη Τζόρτζια: «Η ψευδής επανακαταμέτρηση στη Τζόρτζια δεν σημαίνει τίποτα, καθώς δεν επιτρέπουν την εξέταση κι επαλήθευση των υπογραφών. Σπάστε το αντισυνταγματικό διάταγμα συναίνεσης!».

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!

Λίγη ώρα αργότερα, μας ενημέρωσε πως… και το εμβόλιο της Moderna, που ανακοίνωσε σήμερα αποτελεσματικότητα 95%, έγινε… επί των ημερών μου.

Συγκεκριμένα, με νέα ανάρτηση αναφέρει πως «Ακόμα ένα εμβόλιο ανακοινώθηκε. Αυτή τη φορά η Moderna με 95% αποτελεσματικότητα. Για αυτούς τους εξαιρετικούς «ιστορικούς», να θυμάστε ότι αυτές οι εξαιρετικές ανακαλύψεις που θα τελειώσουν την πανούκλα της Κίνας, συνέβησαν επί των ημερών μου».

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020