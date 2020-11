Στέφαν Μπανσέλ: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος CEO της Moderna που θέλει όλη τη δόξα

Μπορεί να είναι λίγο πιο «low profile» από τον Άλμπερτ Μπούρλα της Pfizer, ωστόσο μετά τις χτεσινές ανακοινώσεις, ο Στεφάν Μπανσέλ, ο CEO της εταιρίας Moderna έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος.

Η εταιρία μοίρασε χτες…ενέσεις αισιοδοξίας στη μάχη κατά του κοροναϊού, καθώς ανακοίνωσε πως το εμβόλιό της έχει σχεδόν 95% αποτελεσματικότητα.

«Αυτό είναι σημείο καμπής στην ανάπτυξη του υποψηφίου εμβολίου μας εναντίον της COVID-19», δήλωσε χτες ο επικεφαλής της Moderna Στεφάν Μπανσέλ, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι το σκεύασμα της εταιρείας του μοιάζει επίσης να αποτρέπει τις σοβαρότερες περιπτώσεις της νόσου.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν με το εμβόλιο να βρίσκεται στη φάση 3 των δοκιμών.

Η ανάλυση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα βασίζεται σε 30.000 εθελοντές, εκ των οποίων 95 ήταν επιβεβαιωμένοι φορείς του κοροναϊού.

Οι μισοί έλαβαν το εμβόλιο σε δύο δόσεις, σε διάστημα 28 ημερών, και οι υπόλοιποι placebo.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το υποψήφιο εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα σε ποσοστό 94,5%.

Στέφαν Μπανσέλ: Ο CEO της Moderna μετά τα πλούτη, τώρα θέλει την δόξα

Ποιος είναι λοιπόν ο άνθρωπος πίσω από τη Moderna που θέλει να τερματίσει πρώτος στην κούρσα για τα εμβόλια και να μοιράζει ως Χριστουγεννιάτικο δώρο εκατομμύρια δόσεις εμβολίων;

Ο λόγος για τον Στεφάν Μπανσέλ, τον 48χρονο Γάλλο επιχειρηματία, διευθύνων σύμβουλο και κάτοχο του 9% της εταιρείας Moderna,

Γεννημένος στη Μασσαλία τον Ιούλιο του 1972, η περιουσία του Μπανσέλ σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», υπολογίζεται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σπούδασε Μηχανικός στη γαλλική σχολή του Παρισιού «Eco Central Paris» κι έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ.

Η μητέρα του είναι γιατρός και ο πατέρας του μηχανικός.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, όταν ήταν μικρός είχε πρόβλημα δυσλεξίας, το οποίο έγινε αντιληπτό από τους γονείς τους λίγο πριν τελειώσει το σχολείο.

Φυσικά όμως αυτό δεν το εμπόδισε από το εδρεύσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες σε Γαλλία και ΗΠΑ.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας διαγνώσεων BioMérieux, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Αλάν Μεριέ.

Τρέχει κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα και η σύζυγος του είναι φωτογράφος

Το 2011, εντάχθηκε στην εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna Therapeutics με έδρα τη Μασαχουσέτη.

Στη ζωή του ο Μπανσέλ είναι «πολεμιστής», όπως λέει η φωτογράφος και σύζυγός του Μπρέντα.

Moderna Therapeutics – Stéphane Bancel, President and Founding CEO from Labiotech.eu on Vimeo.

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος σηκώνεται καθημερινά στις 4 το πρωί και τρέχει 10 χιλιόμετρα.

Ο αδελφός του, Κριστόφ Μπανσέλ, διευθύνει επίσης μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, την Tissium. Ισχυρίζεται ότι είναι ο «μεγαλύτερος υποστηρικτής» και ο «καλύτερος φίλος» του αδερφού του.

Φέτος, το όνομά του έκανε θεαματική είσοδο στην κατάταξη των 500 πάμπλουτων Γάλλων του περιοδικού «Challenges».

Άραγε θα καταφέρει να κυκλοφορήσει πρώτος το εμβόλιο κατά του κοροναϊού και να διαβεβαιώσει όλα όσα έλεγε στον Πρόεδρο Τραμπ πριν λίγους μήνες, οτη δηλαδή είναι θέμα χρόνου να έχουμε στη διάθεσή μας ένα εμβόλιο για την Covid-19;