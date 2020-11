Airbnb: Η δημόσια προσφορά και η νέα τάση που θα επηρεάσει το μέλλον της εταιρείας

Η πολυαναμενόμενη υποβολή της αίτησης για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Airbnb αποτυπώνει ξεκάθαρα την καταστροφή που προκαλεί ο Covid-19 και δείχνει πώς η επιχείρηση στηρίζεται πλέον στα εγχώρια ταξίδια.

Από τότε που η πανδημία του κορονοϊού μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο τον περασμένο Μάρτιο, οδηγώντας σε κλείσιμο των συνόρων και βάζοντας φρένο τις πτήσεις, ο ταξιδιωτικός κλάδος έχει βρεθεί σε δεινή θέση.

Εισηγμένες εταιρείες, όπως η Marriott International Inc., η Booking Holdings Inc. και η American Airlines Group Inc., είδαν τα έσοδα τους να βουλιάζουν, κατέγραψαν τεράστιες ζημιές, προχώρησαν σε διαθεσιμότητα του προσωπικού και σε απολύσεις. Η Airbnb – ως ιδιωτική εταιρεία – δεν είχε αποκαλύψει το μέγεθος των ζημιών που υπέστη λόγω της πανδημίας. Μέχρι τώρα.

Η Airbnb στο ενημερωτικό δελτίο της IPO που υπέβαλε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. υπογράμμισε την εξάρτησή της από τους επισκέπτες της που συνεχίζουν να ταξιδεύουν – απλά όχι σε μακρινούς προορισμούς όπως πριν από την πανδημία.

«Κόντρα σε ένα κατά τα άλλα εξαιρετικά αρνητικό σκηνικό για τα ταξίδια, υπάρχουν αρκετοί τομείς της επιχείρησής μας που έχουν δείξει ανθεκτικότητα, ιδίως, εσωτερικά ταξίδια, ταξίδια μικρών αποστάσεων, ταξίδια έξω από τις 20 κορυφαίες πόλεις μας και μακροχρόνιες διαμονές», δήλωσε η εταιρεία.

«Ενώ πιστεύουμε ότι τα ταξίδια θα αλλάξουν ως συνέπεια του Covid-19, η προσαρμοστικότητα της επιχείρησής μας υποδηλώνει ότι είμαστε σε καλή θέση για να εξυπηρετήσουμε αυτήν τη δυναμική αγορά, καθώς συνεχίζει να εξελίσσεται και να ανακάμπτει».

Ενώ οι κρατήσεις της Airbnb σημείωσαν βουτιά τον Απρίλιο, οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τις πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας, καταφεύγοντας σε ενοικιάσεις κατοικιών για διακοπές σε περιοχές στις οποίες μπορούσαν να φτάσουν οδικώς.

Οδικά ταξίδια

Καθώς η πανδημία εντείνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και η κυκλοφορία του εμβολίου απέχει ακόμη μήνες από την ευρεία διανομή του, ελάχιστοι ταξιδιώτες είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα διαβατήριά τους σύντομα. Ωστόσο, η Airbnb πιστεύει ότι μπορεί να βασιστεί στην επιθυμία τους – ένα οδικό ταξίδι είναι ένα ταξίδι ακόμα κι αν γίνεται μέσω του αυτοκινητόδρομου.

Οι διαμονές μικρής απόστασης, αυτό που περιγράφει η Airbnb ως διαμονή σε απόσταση 50 μιλίων από την μόνιμη κατοικία του επισκέπτη, έχουν δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα, σύμφωνα με το ενημερωτικό της. Οι κρατήσεις σε ακτίνα 500 μιλίων από το σπίτι ενός επισκέπτη έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν επίσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εγχώριες διανυκτερεύσεις και οι εμπειρίες – κρατήσεις για τουριστικές δραστηριότητες – αποτέλεσαν το 77% των συνολικών κρατήσεων της Airbnb τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με το 52% τον Ιανουάριο.

«Τα εγχώρια ταξίδια ανέκαμψαν γρήγορα στην Airbnb σε όλο τον κόσμο, καθώς εκατομμύρια επισκέπτες έκαναν ταξίδια πιο κοντά στο σπίτι τους», ανέφερε η εταιρεία. «Οι διαμονές για περισσότερες μέρες άρχισαν να αυξάνονται καθώς η εργασία από το σπίτι έγινε εργασία από οποιοδήποτε σπίτι στην Airbnb».

Η ελαστικότητα της εταιρείας και η ικανότητά της να μετατοπίζεται γρήγορα στα εγχώρια ταξίδια, της επέτρεψε να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα από τους ανταγωνιστές της.

Μετά από ένα δύσκολο δεύτερο τρίμηνο, η αύξηση των ατόμων που πραγματοποίησαν βραχυπρόθεσμες διακοπές, ανέδειξε το τρίτο τρίμηνο στα πιο κερδοφόρα της Airbnb με βάση τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων.

Σε βάση εσόδων, η Airbnb σημείωσε πτώση 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με το ενημερωτικό της. Η Booking Holdings ανέφερε πτώση εσόδων 48% το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα της Expedia Group Inc. σημείωσαν πτώση 58%.

Προτίμηση στα σπίτια

Η Airbnb έχει επίσης καλύτερη πορεία σε σχέση με την ξενοδοχειακή βιομηχανία, καθώς οι ταξιδιώτες έχουν δείξει προτίμηση στα σπίτια που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές σε σχέση με τα ξενοδοχεία που δεσμεύονται από τους αυστηρούς κανόνες κοινωνικής απόστασης. Τρεις στους τέσσερις επισκέπτες, σε μια έρευνα του Μαρτίου που διεξήγαγε η εταιρεία, δήλωσαν ότι θα ήταν πιο άνετα να μείνουν με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι της Airbnb παρά σε ένα ξενοδοχείο με άλλα άτομα.

Ο αναλυτής του - Intelligence, Mandeep Singh, δήλωσε ότι οι κρατήσεις της Airbnb ανέκαμψαν πολύ πιο γρήγορα από ό, τι οι ανταγωνιστές της, επειδή «οι πελάτες προτιμούσαν εναλλακτικά καταλύματα στα εγχώρια ταξίδια».

Ωστόσο, ο «Covid-19» αναφέρεται 215 φορές στο ενημερωτικό των 350 σελίδων της Airbnb. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ο μελλοντικός αντίκτυπος της πανδημίας στην επιχείρησή της και τυχόν προβλέψεις για ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης πορείας προς την κερδοφορία – εξαρτώνται από την εξάπλωση του ιού.

Καθώς η εταιρεία πραγματοποιεί τα διαδικτυακά της roadshow, οι επενδυτές θα θέλουν να μάθουν αν τα εγχώρια ταξίδια είναι βιώσιμα. Εάν οι άνθρωποι ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας τους σε μεγάλο αριθμό σήμερα, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν αν επιδεινωθεί η πανδημία και πώς θα αλλάξει αυτό όταν είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο;

