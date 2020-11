Βαγδάτη : Σκοτώθηκε κοριτσάκι σε ομοβροντία ρουκετών κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ

Επτά ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το βράδυ χθες Τρίτη εναντίον στόχων στη Βαγδάτη, ιδίως της αμερικανικής πρεσβείας, ενέργεια η οποία κατά τα φαινόμενα έβαλε τέλος στην εκεχειρία που είχαν κηρύξει πριν ένα και πλέον μήνα φιλοϊρανικές ιρακινές ένοπλες ομάδες και η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί κοριτσάκι.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών σημειώθηκε την ώρα που ο νέος, υπηρεσιακός υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ο Κρίστοφερ Μίλερ, ανακοίνωνε πως η Ουάσιγκτον θα αποσύρει 500 αμερικανούς στρατιωτικούς από το Ιράκ, μειώνοντας τη δύναμή της στη χώρα σε 2.500 στελέχη.

Τέσσερις ρουκέτες έπεσαν στη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη, όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, και άλλες τρεις σε συνοικίες της ιρακινής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε πολίτες, διευκρίνισε ο ιρακινός στρατός.

Η επίθεση, που έγινε από την περιοχή αλ Αμίν της ανατολικής Βαγδάτης κατά την ίδια πηγή, εξαπολύθηκε δύο ώρες μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη του ιρακινού πρωθυπουργού Μουστάφα αλ Καντίμι με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν, σύμφωνα με το γραφείο του Καντίμι, κυρίως για «το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ του Ιράκ και του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ», ο οποίος αναπτύχθηκε το 2014 στο Ιράκ για να αντιμετωπιστεί η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Εκπρόσωπος του συνασπισμού επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι έγινε επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, αρνούμενος να σχολιάσει τη χρήση του αμερικανικού συστήματος C-RAM για την αναχαίτιση ρουκετών.

Δεκάδες ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί φέτος εναντίον της Πράσινης Ζώνης, αλλά το σύστημα αυτό δεν έχει επιτρέψει να πλήξουν το κτιριακό συγκρότημα της πρεσβείας.

Στα μέσα Οκτωβρίου, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ ανακοίνωναν ότι θα σταματούσαν να επιτίθενται εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας με την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα ανακοίνωνε την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων της ως το τέλος της χρονιάς.

Rockets were launched from Baghdad Al-Jadida (highlighted to the right of the map) pic.twitter.com/SXha3vvkJ3

— Steven Nabil (@thestevennabil) November 17, 2020