Δένδιας: Ενημέρωση ομολόγων του για την τουρκική προκλητικότητα

Για την τουρκική προκλητικότητα ενημέρωσε τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσα τους ομολόγους μου για την τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

During tοday’s #EU #FAC video conference, Ι informed my counterparts on Turkey’s illegal & provocative actions in #EasternMediterranean & #Cyprus. pic.twitter.com/r47sJ2ObeZ

