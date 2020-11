«Το ‘ψαξες;»: Συνεργασία της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τα My market

Την πρώτη κοινή ενέργεια στο Λιανεμπόριο πραγματοποιούν η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και η αλυσίδα My market, με σκοπό την προβολή και προώθηση του σήματός της πρώτης σε όλη τη χώρα.

Κεντρικό μήνυμα της ενέργειας, που θα διαρκέσει ως την 1η Δεκεμβρίου, είναι «Το ‘ψαξες;». Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής το καταναλωτικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει, κατά τη διάρκεια των αγορών του, το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στις συσκευασίες των προϊόντων που ανήκουν στα Μέλη της Πρωτοβουλίας, αλλά και να ενημερωθεί για την Κοινότητα.

Στην ενέργεια συμμετέχουν οι εταιρίες Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, ΧΗΤΟΣ – ΖΑΓΟΡΙ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, SKAG, Κύκνος, Βιολάντα, Αυγά Βλαχάκη, Χρυσά Αυγά, Draculi Coffee, ΧΙΩΝ, Κτήμα Σκούρα, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτής της δράσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 19 εταιρίες-Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ θα έχουν κοινή 15ήμερη προβολή σε 185 επιλεγμένα καταστήματα My market πανελλαδικά, διαθέτοντας κωδικούς των προϊόντων τους σε ειδική προσφορά, αλλά κυρίως, επικοινωνώντας τις αξίες της συνέργειας μεταξύ τους.

Παράλληλα, οι πελάτες των My market θα μπορούν να ενημερώνονται για την ενέργεια από το φυλλάδιο προσφορών που διανέμεται στα καταστήματα της αλυσίδας, από το e-shop, το newsletter, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σε 185 καταστήματα My market θα υπάρχει διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η ενέργεια πλαισιώνεται και από 57 οθόνες σε επιλεγμένα καταστήματα, όπου θα υπάρχει προβολή βίντεο με τα μηνύματα της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Ακόμα, το διήμερο 20-21 Νοεμβρίου, η προβολή θα ενισχυθεί και από συνεργάτες-προωθήτριες σε επιλεγμένα καταστήματα ανά την Ελλάδα, οι οποίες θα έχουν ως ρόλο να επικοινωνούν με τους πελάτες των My market και να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρείες, όλες πιστοποιημένες για τη τήρηση του τριπτύχου ‘έδρα, παραγωγή, ιδιοκτησία’ στην Ελλάδα:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Φλώρινας Δινάκη, Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless-Ευρωχαρτική, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany, Αφοί Χαΐτογλου, TottisPack, DraculiCoffee, Αποστακτήρια Καλλικούνη, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Οινοποιία Γεωργιάδη, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ, Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA.

