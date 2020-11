Γιατί οι επιδοτήσεις “νικούν” το lockdown-Daniel Gros

Daniel Gros

ΒΕΡΟΛΙΝΟ – Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να καταπολεμήσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19 επιβάλλοντας ένα «light lockdown», που συνήθως περιλαμβάνει περιορισμούς στη λειτουργία εστιατορίων, μπαρ και ορισμένων μη απαραίτητων καταστημάτων.

Η υπόθεση πίσω από αυτά τα μερικά κλεισίματα είναι ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλός όταν οι άνθρωποι αναμειγνύονται σε κλειστούς χώρους. Μια πρόσφατη δημοσίευση που δημοσιεύθηκε στο Nature παρέχει περαιτέρω στοιχεία ότι μέρη όπως εστιατόρια, γυμναστήρια και καφετέριες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του κοροναϊού.

Τα επιβληθέντα κλεισίματα οδήγησαν σε έντονες λαϊκές διαμαρτυρίες (ειδικά στη Γαλλία και την Ιταλία), επειδή απειλούν τα προς το ζην πολλών μικρών καταστημάτων και εστιατορίων. Αυτοί οι τομείς είχαν ήδη υποστεί πίεση από το ηλεκτρονικό εμπόριο πριν από την πανδημία, και πολλοί περιθωριοποιημένοι φορείς φοβούνται ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και σε ένα μικρό κλείσιμο. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βοηθήσουν αποζημιώνοντάς τους για το χαμένο εισόδημα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η αποζημίωση ήταν αργή, μερική και δύσκολη στην στοχοθέτηση των πιο ευάλωτων από οικονομική άποψη.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ενδέχεται να μην χρειαστεί να καταφύγουν σε εντολές κλεισίματος εάν εξετάσουν την εναλλακτική λύση των φόρων ή επιδοτήσεων. Τέτοια φορολογικά μέτρα δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα κανένα ρόλο στις λεγόμενες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας, παρόλο που θα μπορούσαν να επιτύχουν τους ίδιους κοινωνικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει επιδότηση σε κάθε ιδιοκτήτη καταστήματος ή εστιατορίου που επιθυμεί να κλείσει την εγκατάστασή του για μια συγκεκριμένη περίοδο (ας πούμε, 1-3 μήνες). Ένα μεγαλύτερο κλείσιμο θα ήταν καλύτερο επειδή θα βοηθούσε να διατηρηθούν οι μολύνσεις COVID-19 χαμηλά κατά το υπόλοιπο του χειμώνα.

Μόλις κλείσει ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αποτρέψουν το υπόλοιπο από το να γίνει πιο γεμάτο. Αλλά έχουν ήδη ρυθμίσει τον υπερπληθυσμό πριν από τους νέους περιορισμούς δεύτερου κύματος, ζητώντας από τους πελάτες να κρατήσουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Αυτός ο τύπος ρύθμισης πρέπει να διατηρείται με την απλούστερη δυνατή μορφή, απαιτώντας έναν ελάχιστο αριθμό τετραγωνικών μέτρων χώρου ανά πελάτη.

Έτσι, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει καθορίζοντας μια επιδότηση σε εφάπαξ ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο, που καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε εγκατάστασης που είναι διατεθειμένη να κλείσει (για ψώνια ή φαγητό στο κατάστημα) για αρκετούς μήνες. Εξακολουθούν να επιτρέπονται οι υπηρεσίες σε πακέτο και οι διαδικτυακές πωλήσεις. Οι χειριστές θα υπολογίζουν τότε τις ευκαιρίες τους από άλλα κανάλια πωλήσεων. Για όσους είναι λιγότερο ικανοί να προσαρμοστούν, η αποδοχή της επιδότησης μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή.

Κατ ‘αρχήν, θα ήταν προτιμότερο να διεξαχθεί μια αντίστροφη δημοπρασία σύμφωνα με την οποία οι λιανοπωλητές υποβάλλουν την τιμή στην οποία θα ήταν πρόθυμοι να κλείσουν. Η κυβέρνηση θα μπορούσε στη συνέχεια να πραγματοποιήσει διαδοχικούς γύρους μέχρι να επιτύχει την επιθυμητή μείωση του χώρου λιανικής. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να το οργανώσετε αυτό τώρα.

Μια παρόμοια απόκλιση μεταξύ κοινωνικών και ιδιωτικών συμφερόντων υπάρχει όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν ότι ένας Pigovian φόρος επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό οικονομολόγο Arthur Pigou – μπορεί να επιτύχει την επιθυμητή μείωση των εκπομπών πιο αποτελεσματικά από ό, τι μπορεί η άμεση ρύθμιση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν αυτό το μάθημα στον έλεγχο της πανδημίας.

Στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι ο φόρος επί των εκπομπών είναι καταλληλότερος από μια επιδότηση που δεν πρέπει να εκπέμπει. Αλλά με τον έλεγχο της πανδημίας, η επιλογή μεταξύ φόρων και επιδοτήσεων δεν είναι τόσο σαφής.

Σε ένα άρθρο του 1960, ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Ronald Coase υποστήριξε ότι, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να παραμεληθεί το κόστος συναλλαγής, η αποτελεσματική λύση σε ένα πρόβλημα που συνεπάγεται διαφορά μεταξύ κοινωνικού και ιδιωτικού κόστους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την κατανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Για τον έλεγχο της πανδημίας, τα συμφέροντα της κοινωνίας εκπροσωπούνται από την κυβέρνηση, η οποία διατηρεί το κόστος συναλλαγών χαμηλό.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι αν το δικαίωμα να διατηρεί ανοιχτό ένα κατάστημα ή εστιατόριο ανήκει στον ιδιοκτήτη ή αντ ‘αυτού ανήκει στην κοινωνία. Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις παρέχουν αποζημίωση κατά τη διάρκεια του κλειδώματος δείχνει ότι αναγνωρίζουν ότι η απόφαση αν θα παραμείνει ανοιχτό πρέπει να ανήκει στον ιδιοκτήτη. Επομένως, μια επιδότηση που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση του κλεισίματος εστιατορίων και καταστημάτων θα ήταν καταλληλότερη από τη φορολόγηση.

Πρακτικά, η επιδότηση κλεισίματος προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα. Θα παρείχε αποζημίωση εισοδήματος στις πιο οριακές επιχειρήσεις με λογικό φορολογικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα θα μείωνε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε καταστήματα και εστιατόρια. Η επιδότηση για το κλείσιμο της δραστηριότητας στο κατάστημα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για καταστήματα και εστιατόρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν την τάση να διαμαρτύρονται κατά των υποχρεωτικών lockdown. Και θα αποφευχθεί η ανάγκη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν αυθαίρετες διακρίσεις μεταξύ βασικών και μη ουσιωδών αγαθών.

Ένα άλλο, πιο μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι θα ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων να εκσυγχρονίστουν (ή να εγκαταλείψουν την αγορά). Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπεράσουν την πολύ ισχυρή αντίσταση στις διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα αυτό.

Το μάθημα είναι ξεκάθαρο: Καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας απειλεί την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν την τάση, παρακινώντας τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, μπαρ και καταστημάτων να κάνουν διακοπές επί πληρωμή, αντί να τους διατάξουν να κλείσουν. Μια τέτοια πολιτική υπόσχεται πολύ χαμηλότερο φορολογικό και κοινωνικό κόστος και θα ήταν πολιτικά πολύ πιο εύκολο να διατηρηθεί στους δύσκολους χειμερινούς μήνες.

Daniel Gros is Director of the Centre for European Policy Studies.

Copyright: Project Syndicate, 2020.

www.project-syndicate.org