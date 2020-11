Νέες απίστευτες εικόνες από Σερβία: Χαμός στο λαϊκό προσκύνημα του Πατριάρχη Ειρηναίου

Ο ένας πάνω στον άλλο είναι πιστοί και κληρικοί σήμερα στο Βελιγράδι, στον ναό όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου, ο οποίος μάλιστα απεβίωσε από επιπλοκές του κορωνοϊού!

Το λαϊκό προσκύνημα πραγματοποιείται στον νεόδμητο ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι και οι πιστοί συρρέουν στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποδώσουν το «ύστατο χαίρε» στον εκλιπόντα αρχιερέα.

Αν και οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όσους προσέρχονται να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, όπως βλέπετε από τα βίντεο και τις φωτογραφίες δεν υπάρχουν αποστάσεις. Οι πιστοί φιλούν το σκήνωμα πάνω από τζάμι, το οποίο όμως είναι ανοιχτό από το πάνω μέρος και πολλοί βάζουν το χέρι τους από μέσα για να ακουμπήσουν τον αρχιερέα. Πολλοί δεν φορούν καν μάσκα!

Live from #Serbia:

Biding farewell to the Serbian patriarch #Irinej, welcoming the #coronavirus. Doubting that God can help. https://t.co/WRQFKWqZi1

— Vedran Dzihic (@vedrandzihic) November 21, 2020