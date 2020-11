Black Friday: Το μεγάλο στοίχημα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδόσεων

Με βασικό στόχο να ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ταμειακές ροές τους και να προωθήσουν το στοκ που λόγω του δεύτερου lockdown έχει συσσωρευτεί επικίνδυνα εισέρχονται από σήμερα και οι τελευταίες εμπορικές επιχειρήσεις στη μάχη των προσφορών της περιόδου Black Friday. Μιας περιόδου που, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεκίνησε σαν ανέκδοτο στην ελληνική αγορά πριν από πέντε χρόνια από συγκεκριμένη αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών, για να εξελιχθεί τελικά σε βασική μηχανή άντλησης ρευστού, την οποία χρησιμοποιεί το σύνολο του λιανεμπορίου αφού συνδυαστικά με την εορταστική περίοδο που ακολουθεί αποτελεί την εκκίνηση για την παραγωγή του 30% του ετήσιου τζίρου πολλών κλάδων του λιανεμπορίου.

Φέτος το εγχείρημα έχει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. Αφενός όλες οι αλυσίδες πρέπει να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών σε μια περίοδο όπου το διαθέσιμο εισόδημα λόγω της υγειονομικής κρίσης έχει μειωθεί. Αφετέρου πρέπει να το υποστηρίξουν μόνο ηλεκτρονικά, καθώς τα καταστήματα είναι κλειστά λόγω του δεύτερου lockdown. Και κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν είναι αφού πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία συνήθως τετραπλασιάζονται οι όγκοι των πωλήσεων ειδών τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών. Και με μοναδικό διαθέσιμο το ηλεκτρονικό κανάλι των πωλήσεων, το σύνολο του όγκου θα πρέπει μετά να διανεμηθεί με μέσα των ίδιων των επιχειρήσεων ή τις ταχυμεταφορές. Κοινώς, το «last mile», που σχεδόν κατέρρευσε στο πρώτο lockdown, έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση.

Το επίκεντρο των εχθροπραξιών μεταξύ των μεγάλων του λιανεμπορίου στην αποκαλούμενη και «μητέρα των μαχών», όπως χαρακτηρίζεται η περίοδος της Black Friday, είναι για μία ακόμη φορά οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Ιδίως σήμερα που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας και αναλώσιμα που περιστρέφονται γύρω από την τηλεκπαίδευση ή την τηλεργασία. Εκτιμάται δε ότι η συγκεκριμένη αγορά με ετήσιο τζίρο άνω των 2 δισ. ευρώ κάνει ταμείο πάνω από 400 εκατ. ευρώ από την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι καμπάνιες προσφορών, στο πλαίσιο της Black Friday.

Μάλιστα φέτος καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω του lockdown και μοναδικό κανάλι πωλήσεων είναι το ψηφιακό, οι αλυσίδες έσπευσαν να διευρύνουν την περίοδο των προσφορών.

Φέτος την αρχή έκανε η αλυσίδα Κωτσόβολος, ξεκινώντας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης την καμπάνια της με μεγάλες προσφορές, νωρίτερα από κάθε άλλη εποχή.

«Με τα μαγαζιά κλειστά, κάθε μέρα είναι πολύτιμη τόσο για τις πωλήσεις όσο και για να μοιραστούν οι αποστολές σε περισσότερες μέρες», σχολίαζε για την κίνηση αυτή ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dixons South East Europe – Κωτσόβολος, Γιάννης Βασιλάκος.

Μία ημέρα μετά μπήκαν στη μάχη τόσο το Πλαίσιο όσο και η Public Media Markt, η οποία πλέον λειτουργεί υπό νέα διοίκηση, αφού διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Γερν Τάουμπερτ με μακρά πορεία στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των marketplaces, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είχε θητεύσει ως αντιπρόεδρος της Amazon Γερμανίας στις κατηγορίες τεχνολογίας, λευκών συσκευών, παιχνιδιών και ειδών σπιτιού και κήπου. Σχεδόν ταυτόχρονα ξεκίνησαν τις προσφορές και τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων (Cosmote – Γερμανός, Wind, Vodafone).

Οι προσφορές ξεπερνούν το 50% της αρχικής τιμής και τη μεγαλύτερη ζήτηση προσελκύουν τα είδη τεχνολογίας, κυρίως λόγω της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας που έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες στα νοικοκυριά. Mέρος των προσφορών αφορά laptopς, tabletς, PC, εκτυπωτές, web cameras, smartphones κ.ά. Εξάλλου βασικοί προμηθευτές είχαν απο νωρίς διαθέσει στις αλυσίδες συγκεκριμένα προϊόντα κατόπιν ειδικών συμφωνιών που προβλέπουν σημαντικά μειωμένο το περιθώριο κέρδους για τη συγκεκριμένη περίοδο προσφορών και έως εξάντληση των αποθεμάτων.

Μεγάλη μάχη όμως θα δοθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων που τα τελευταία χρόνια μπήκαν δυναμικά στον χορό των προσφορών, όπως η ένδυση, η υπόδηση, τα καλλυντικά, ο οικιακός εξοπλισμός… μέχρι και το αποκαλούμενο DIY (Do It Yourself).

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν έτοιμες καμπάνιες ο όμιλος Fourlis τόσο μέσω των ΙΚΕΑ όσο και των Intersport, η Praktiker, η Jysk κ.ο.κ. Από την άλλη, η Leroy Merlin φρόντισε να διαφοροποιηθεί επιλέγοντας να ξεκινήσει μια δική της εκπτωτική περίοδο τριών εβδομάδων με προσφορές έως και 30% σε ποικιλία προϊόντων. Πρόκειται για απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου Ολιβιέ Αρντουάν, με στόχο να προσελκύσει ηλεκτρονικά τους οικιακούς καταναλωτές, που παραδοσιακά προτιμούν τη βόλτα στα καταστήματα του συγκεκριμένου κλάδου.

Προσφορές έως και 50% είναι σε εξέλιξη το τρέχον διάστημα και στην αγορά των καλλυντικών, των αρωμάτων και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, απ’ όλες τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να απαλλαγούν από τα αυξημένα αποθέματα που η περιορισμένη κατανάλωση των προηγουμένων μηνών επέφερε.

Σε εκπτωτικές ενέργειες προχωράει και σειρά άλλων επιχειρήσεων, κυρίως ένδυσης και υπόδησης, προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση, αλλά και ο τζίρος, στην τελική ευθεία πριν από τις γιορτές, οπότε πραγματοποιείται ποσοστό έως και 50% των ετήσιων πωλήσεων για κάποιες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. παιχνίδια).

Το στοίχημα των παραδόσεων

Με κλειστά τα καταστήματα λόγω του lockdown και με δεδομένο ότι την περίοδο των προσφορών της Black Friday τετραπλασιάζονται οι όγκοι των πωλήσεων από τις αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, το μεγάλο στοίχημα, όπως σκιαγραφείται και στη δήλωση του κ. Βασιλάκου, είναι να ανταποκριθεί το αποκαλούμενο «last mile» που αφορά την παράδοση των προϊόντων. Παράγοντες της αγοράς δεν κρύβουν την ανησυχία τους μήπως και επαναληφθούν τα φαινόμενα του πρώτου lockdown, όταν και γονάτισαν οι ταχυμεταφορές υπό το βάρος της τεράστιας ζήτησης.

Σε αυτή την περίπτωση, όσοι πρόλαβαν να επενδύσουν περισσότερο σε ίδια μέσα φαίνεται ότι θα κερδίσουν και το παιχνίδι.

«Μείζον να ανοίξουν τα καταστήματα»

Οι φορείς της αγοράς, πάντως, προειδοποιούν ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις από μόνες τους δεν φτάνουν για να συντηρήσουν το σύνολο του εμπορικού κόσμου. Ως εκ τούτου ζητούν μετ’ επιτάσεως να γίνει καθετί προκειμένου να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα στις αρχές Δεκεμβρίου, ειδάλλως θα τεθεί ζήτημα επιβίωσης δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ζητεί να ανοίξουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις αμέσως μετά τη λήξη του δεύτερου lockdown, στις 30 Νοεμβρίου, «καθώς ο μηδενικός τους τζίρος επί τρεις εβδομάδες και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις απειλούν την επιβίωσή τους και χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτές».

Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Γιώργο Καρανίκα, να σωθεί έστω η εορταστική περίοδος.

Από τα μέχρι στιγμής, πάντως, επίσημα στοιχεία το πλήγμα στην αγορά φέτος θα είναι μεγάλο. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο της χρονιάς, που συνέπεσε με το πρώτο lockdown στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών εμφανιζόταν μειωμένος κατά περίπου 18% σε σχέση με πέρυσι, στα 10,7 δισ. ευρώ. Κοινώς, χάθηκαν από τη λιανική περίπου 2,5 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των έκτακτων μέτρων έναντι της πανδημίας. Αυτοί που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν τα καταστήματα με ρολόγια και κοσμήματα (-69,2%) καθώς και αυτά με καλλυντικά (-55,8%). Αντίθετα, ο κλάδος των τεχνολογικών ειδών είχε αύξηση 4,2% λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπήρχε για προϊόντα που διευκολύνουν την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση.