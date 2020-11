ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Ο Τραμπ… άναψε το πράσινο φως να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρότι συνεχίζει να μην παραδέχεται την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, έδωσε χθες Δευτέρα το… πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας, «αυτό που χρειάζεται να γίνει» για το «καλό της χώρας», όπως ανέφερε μέσω Twitter

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

